Shimla News: जिला परिषद सदस्य के शपथ ग्रहण में भारी बवाल, DC से हुई धक्कामुक्की

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया. बचत भवन परिसर में आयोजित इस समारोह में राजनीतिक तनाव इतना बढ़ गया कि नौबत पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्कामुक्की तक आ गई. भारी हंगामे के बीच प्रशासन को कड़ी मशक्कत के बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार (6 जून) सुबह 11 बजे बचत भवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना था. लेकिन कार्यक्रम से पहले ही राजनीतिक माहौल उस वक्त गरमा गया, जब प्रशासन की ओर से मीडियाकर्मियों और वहां मौजूद बीजेपी के पूर्व मंत्रियों, पदाधिकारियों व समर्थकों को सभागार से बाहर जाने के लिए कह दिया गया.

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परिसर में बना तनावपूर्ण स्थिति

प्रशासन के इस रवैये से बीजेपी नेता भड़क गए. इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं (जिनमें जिला अध्यक्ष केशव चौहान भी शामिल थे) ने बचत भवन के बाहर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

डीसी के साथ धक्कामुक्की, पुलिस ने बनाया सुरक्षा घेरा

हंगामे के बीच जब शिमला के उपायुक्त (DC) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बचत भवन पहुंचे, तो स्थिति और बेकाबू हो गई. मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे गुस्साए कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्कामुक्की शुरू हो गई, जिसकी चपेट में डीसी भी आ गए. आनन-फानन में मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सुरक्षा घेरा बनाया और कड़ी मशक्कत के बाद उपायुक्त को सुरक्षित सभागार तक पहुंचाया.

क्यों है इतनी सियासी खींचतान?

इस भारी हंगामे और विरोध के पीछे असल वजह जिला परिषद में सत्ता का गणित है. शिमला जिला परिषद की 25 सीटों में से किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है.

बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है.

कांग्रेस के खाते में 10 सीटें गई हैं.

4 निर्दलीय सदस्य जीतकर आए हैं, जो अब 'किंगमेकर' (सत्ता संतुलन) की भूमिका में हैं.

ऐसे में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जे को लेकर दोनों प्रमुख दलों (कांग्रेस और बीजेपी) के बीच जबरदस्त खींचतान मची हुई है. शनिवार को हुए इस हंगामे ने साफ कर दिया है कि जब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक शिमला की राजनीति में यह उबाल शांत होने वाला नहीं है.

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