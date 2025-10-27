पिछले दो साल से शिमला में दृष्टिहीन जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. शिमला के कालीबाड़ी में ये लोग पिछले 704 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं. हिमाचल के इतिहास में ये सबसे लंबा आंदोलन माना जा रहा है. मांगे पूरी न होने पर समय समय पर ये चक्का जाम करते रहें हैं. आज सचिवालय के बाहर फिर से आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया. साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि सरकार यदि उनकी बात नहीं सुनती है तो वह नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.

दृष्टिहीन जन संगठन के सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि वह विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीनों कोटे के बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं. सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते दृष्टिहीन संघ धरने के साथ कई बार चक्का जाम कर चुका है. जब वह चक्का जाम करते हैं तो उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है. लेकिन बाद में कुछ नहीं होता.

बजट और नौकरी में नहीं मिला दृष्टिहीनों को स्थान

उन्होंने कहा कि वह पिछले लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे है लेकिन बजट में दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया न ही उनको नौकरी दी जा रही है. लंबे अरसे से दृष्टिहीन कोटे के विभिन्न विभागों में पद खाली चल रहे हैं लेकिन सरकार इसमें भर्तियां नहीं कर रही है.

बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी

गौरतलब है कि दृष्टि बाधित संघ शिमला में अपनी मांगों को लेकर दो से धरने पर बैठा है. दृष्टि बाधित सरकार से बैक लॉग कोटे के खाली पड़े पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं. दृष्टि बाधितों का कहना है कि 1995 के बाद उनके कोटे के पद सरकार भर नहीं रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी भर्तियों के आदेश दिए हैं.