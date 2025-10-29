शिमला में कड़ी सुरक्षा के बीच अनोखी शादी, सोने-हीरे में लिपटा दूल्हा, बाउंसरों से घिरी बारात

शिमला ग्रामीण के सुन्नी इलाके में एक अनोखी शादी की तस्वीरें सामने आईं हैं. इस शादी में किसी को भी दूल्हा-दुल्हन के पास जाने की इजाज़त नहीं थी. क्योंकि दूल्हे ने सोने-हीरे से जड़ा सेहरा और विदेशी मुद्रा के हार पहन रखे थे. ये शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

सुन्नी में निरंकारी विवाह समारोह का आयोजन

शिमला ज़िले के सुन्नी कस्बे के घरयाणा नामक इलाके में निरंकारी समुदाय के लोगों द्वारा एक शादी का आयोजन किया गया. जिसमें दूल्हा वंश पुत्र जग्गू और दुल्हन सकीना पुत्री सुरिंदर बानिया और रूप की बेटी बताई जा रही है. बारात हरियाणा के पंचकूला से आई थी. ये अपने आप में पहली शादी थी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था थी, यानी कि दोनों को बाउंसरों ने घेर रखा था. क्योंकि दूल्हे के सिर पर सेहरा सोने और हीरे से बना था. यही नहीं गले में विदेशी मुद्रा के हार डाल रखे थे.

सोने-हीरे के सेहरे और विदेशी मुद्रा के हार ने खींचा ध्यान

दूल्हे के लाखों रुपए के सेहरे और हार की सुरक्षा के लिए उच्च श्रेणी की सुरक्षा की वव्यवस्था कर रखी थी. शादी समारोह में आए किसी को व्यक्ति की दूल्हा और दुल्हन के करीब जाने की अनुमति नहीं दी गई. सिरमौर में दो भाइयों की एक दुल्हन और संविधान पढ़कर शादी की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि शिमला की ये अनोखी शादी अब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है.