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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: शिमला में रोहड़ू को उड़ाने की धमकी वाले पोस्टर से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

Shimla News: शिमला में रोहड़ू को उड़ाने की धमकी वाले पोस्टर से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

Shimla News IN Hindi: शिमला में धमकी भरे पोस्टर से सनसनी फैल गई है. रोहड़ू में बम धमाके की चेतावनी दी गई. पुलिस ने जांच शुरू कर सुरक्षा बढ़ा दी है. साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 May 2026 12:45 PM (IST)
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शिमला के वार्ड नंबर 2 स्थित रूलदु भट्टा इलाके में एक धमकी भरा पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया है. इस पोस्टर में रोहड़ू क्षेत्र में बम धमाके करने की चेतावनी दी गई है. पोस्टर में धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रोहड़ू की अदालत और एसडीएम कार्यालय को निशाना बनाने की बात कही गई है. 'धर्म' और 'अल्लाह' जैसे शब्द लिखकर माहौल को भड़काने की कोशिश की गई है.

साथ ही दावा किया गया है कि धमाकों की आवाज दिल्ली तक सुनाई देगी. पोस्टर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं.

पुलिस ने पोस्टर कब्जे में लेकर शुरू की जांच

स्थानीय लोगों ने जब यह पोस्टर देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह शरारती तत्वों की हरकत भी हो सकती है, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पोस्टर लगाने वाले की पहचान की जा सके.

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प्रशासन ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है. इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. रोहड़ू में एसडीएम ऑफिस और अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है.

धमकी वाले पोस्ट से इलाके में फैली सनसनी

मामला इस लिए भी संवेदनशील बन गया है क्योंकि वार्ड नंबर दो में विशेष समुदाय के लोग काफी संख्या में रहते हैं. हालांकि इलाके में अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है लेकिन धमकी वाले पोस्टर लगने से इलाके में सनसनी हैं.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 06 May 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Bomb Threat Shimla News Threatening Poster HIMACHAL NEWS POLICE
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