शिमला: संजौली मस्जिद विवाद मामला, मुस्लिम संस्था ने पेश किए 100 साल पुराने रिकॉर्ड

राजधानी शिमला के संजौली में निर्माणाधीन मस्जिद के मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया, जब ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था ने मस्जिद को वैध बताते हुए, इसे धार्मिक रंग देने की कोशिशों पर सवाल उठाए. संस्था ने 1915 का राजस्व रिकॉर्ड पेश करते हुए दावा किया कि संजौली में यह मस्जिद एक सदी से भी पहले से मौजूद है.

ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि मस्जिद 1915 से संजौली में बनी हुई है और यह राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है. उन्होंने कहा कि 1997-98 और 2003 के रिकॉर्ड में भी मस्जिद दर्ज थी, लेकिन बाद के रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक केवल सरकार का बताया गया है, जो राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का संकेत देता है.

तीन मंजिला निर्माण पर सफाई और नया आवेदन

अवैध निर्माण के आरोप पर बोलते हुए नजाकत अली हाशमी ने ऊपर की तीन मंजिलों के निर्माण को लेकर सफाई दी. उन्होंने बताया कि 2013 में मस्जिद कमेटी ने तीन मंजिले बनाने के लिए नगर निगम (MC) को आवेदन किया था. उनका दावा है कि नगर निगम ने इस पर कोई आपत्ति (Objection) नहीं जताई थी. उनका तर्क है कि यदि 90 दिन तक नक्शे पर कोई आपत्ति नहीं लगती है, तो उसे स्वीकृत (Approve) मान लिया जाता है, जिसके बाद निर्माण किया गया.

हालांकि, संस्था ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय कोर्ट के आदेशों का पालन करता है और किसी भी तरह के अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देना चाहता. हाशमी ने घोषणा की कि वे मामले में नए सिरे से नगर निगम को आवेदन करेंगे कि अवैध निर्माण को नियमों के अनुसार कैसे ठीक (दुरुस्त) किया जा सकता है.

नजाकत अली हाशमी (अध्यक्ष, ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था) ने कहा कि यदि एमसी एक्ट या किसी अन्य कानून के तहत किसी तरह का निर्माण उल्लंघन पाया जाता है, तो उसे नियमों के अनुसार ठीक किया जाएगा. हम किसी भी तरह का अवैध निर्माण संरक्षण नहीं करना चाहते. जो भी कानूनी कमी होगी, उसे नियमों के तहत दुरुस्त किया जाएगा.

शांति और सद्भाव की अपील

संस्था ने इस पूरे मामले को हिंदू-मुस्लिम विवाद न बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि संजौली और पूरे प्रदेश में आपसी सद्भाव की मजबूत परंपरा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं. संस्था ने बाहरी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जो प्रदेश की शांति और भाईचारे को प्रभावित कर रहे हैं.