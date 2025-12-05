शिमला: संजौली मस्जिद में शांति के साथ अदा हुई जुमे की नमाज, रोक लगाने की हुई थी मांग

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित विवादित संजौली मस्जिद में शुक्रवार (5 दिसंबर) को जुमे की नमाज अमन के साथ अदा की गई. इस दौरान 100 के करीब नमाजियों ने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की. बिना किसी विरोध के नमाजी मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की. नमाजियों ने शांति के साथ नमाज अदा होने पर खुशी जताई और मस्जिद के कायम रहने की उम्मीद जताई है.

दूसरी ओर हिंदू संगठनों को अब उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है. जिला अदालत से विवादित मस्जिद को अवैध करार दिए जाने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. बीते दिनों हिंदू संगठनों ने नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी.

हिंदू संगठन के नेताओं ने किया था अनशन

इसे लेकर हिंदू संगठनों के नेताओं ने संजौली में अनशन भी किया था. इस दौरान मामला उच्च न्यायालय पहुंचा. जिस पर हिंदू संगठनों ने अब उच्च न्यायालय से मस्जिद पर फैसला आने का इंतजार करने की बात कही है.

क्या बोले नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी?

मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे नमाजियों ने कहा कि अमन और शांति के साथ नमाज अदा की गई है. नमाजियों ने मस्जिद के बने रहने की उम्मीद जताई है. इसके अलावा नमाजियों ने शांति और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने रहने की भी बात कही है.

हिंदू संगठन के नेताओं का क्या कहना है?

हिंदू संगठन के नेताओं ने कहा कि मामला न्यायालय में जाने के बाद हिंदू पक्ष ने शालीनता और सहिष्णुता का परिचय दिया है. हिंदू नेताओं ने कहा कि मामले में फैसला आने के बाद यही प्रश्न दूसरे समुदाय से पूछा जाएगा. हिंदू नेताओं ने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में नमाज की इजाजत नहीं दी. इसके बावजूद लोग वहां पहुंचे.

हिंदू नेताओं ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हिंदू भावनाओं को भड़काने और बाहर से आने वाले मुसलमानों को शरण देने का आरोप लगाया है. हिंदू नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार शिमला को कश्मीर बनाने पर तुली हुई है. उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे का अंजाम उन्हें कश्मीरी पंडितों से पूछना चाहिए.