शिमला में 7 दिन बाद सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म, 10 फीसदी वेतन बढ़ोतरी पर बनी सहमति

पहाड़ों की रानी और पर्यटन नगरी शिमला में पिछले सात दिनों से चला आ रहा सफाई संकट अब टल गया है. नगर निगम प्रशासन और हड़ताल पर बैठे सेहब (SEHB) कर्मियों के बीच गुरुवार दोपहर हुई वार्ता सफल रही. कई अहम मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का औपचारिक ऐलान कर दिया है. इससे स्थानीय शहरवासियों और पर्यटकों ने बड़ी राहत की सांस ली है.

मेयर और कर्मचारियों के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में लंबी चर्चा के बाद जिन प्रमुख मांगों पर मोहर लगी है, वे इस प्रकार हैं:

वेतन में बढ़ोतरी: नगर निगम के तहत काम करने वाले सभी सफाई कर्मियों के वेतन में 10 फीसदी की वृद्धि की जाएगी.

बर्खास्त कर्मियों की वापसी: हड़ताल के दौरान निगम द्वारा जिन 41 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी गई हैं.

विशेष अवकाश की सुविधा: कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए, 4-9-14 नीति के तहत सभी कर्मियों को 15 दिन की विशेष अवकाश (Special Leave) सुविधा देने पर भी सहमति बनी है.

मेयर सुरेंद्र चौहान ने दिया लिखित आश्वासन

शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने हड़ताली कर्मचारियों को उनकी मांगें पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन भी मांगों पर सहमति बनी है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

मेयर ने शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने और लोगों को हुई असुविधा के लिए सार्वजनिक रूप से खेद भी जताया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर निगम प्रशासन शहर की सफाई व्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करेगा.

कल से सड़कों पर उतरेंगे 800 सफाई कर्मचारी

नगर निगम के साथ समझौता होने और हड़ताल खत्म होने के फैसले के बाद सेहब कर्मी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत ने सभी कर्मचारियों से कल से काम पर लौटने का आह्वान किया है.

गौरतलब है कि पीक पर्यटन सीजन के बीच इन 800 कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले एक सप्ताह से शिमला शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप थी. शहर में जगह-जगह कचरे के पहाड़ लग गए थे और बदबू के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया था. अब कर्मचारियों के वापस काम पर लौटने से नगर निगम ने शहर को दोबारा साफ-सुथरा बनाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है.

शिमला में हड़ताल पर बैठे सैहब कर्मचारियों पर नगर निगम का एक्शन, 40 लोगों को नौकरी से निकाला