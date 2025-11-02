शिमला में बड़ा सड़क हादसा, नेपाल जा रहा ट्रैवलर पलटा, करीब 30 यात्री घायल

शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में बीती रात एक ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया. ट्रैवलर के पलट जाने से 29 लोग घायल हो गए है. जिनमें से 16 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि करीब 1.50 बजे कुमारसेन थाना अंतर्गत डोगरा मंडी के पास पेश आय. शिमला-रामपुर नेशनल हाइवे पर ट्रैवलर (गाड़ी नंबर HP01AA0330) रिकांगपिओ से रुपिडिया नेपाल बॉर्डर की ओर जा रही थी. ट्रैवलर में लगभग 31 लोग सवार थे, ये यात्री प्रति व्यक्ति 2500 रुपये के हिसाब से किराया देकर यात्रा कर रहे थे.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

ट्रैवलर को 36 वर्षीय राज कुमार नामक चालक चला रहा था. ये भी मूल रूप से नेपाल के जिला बांके, आंचल भेरी के पालिका जीसा पानी वार्ड नंबर 01 का निवासी है और वर्तमान में जिला शिमला के ननखड़ी उपमंडल के गांव जवाल्डा, डाकघर धनावली में रह रहा था.

पुलिस के अनुसार चालक राज कुमार वाहन काफी तेज रफ्तार में चला रहा था. जैसे ही गाड़ी डोगरा मंडी के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंची, चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और ट्रैवलर सड़क के किनारे पलट गई. हादसे में ट्रैवलर में सवार लोग घायल हो गए.

16 घायल IGMC शिमला रेफर

घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारसैन ले जाया गया, जहां 29 लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया. इनमें से 16 लोगों को गंभीर चोटें आने के कारण डॉक्टरों ने आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है. कुमारसेन पुलिस ने इस मामले में चालक राज कुमार के खिलाफ धारा 281 और 125(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नेपाल लौट रहे थे मजदूर यात्री

पहले नेपाल के हिमाचल में काम करने वाले लोग सरकारी बसों से सफ़र करते थे लेकिन कुछ समय से अब ये लोग ट्रैवलर की बुकिंग करवा कर नेपाल जा रहें हैं. इस हादसे ने फिर से सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.