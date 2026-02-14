हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: 'खजाना खाली' होने के दावे पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरा, राजीव बिंदल बोले- 'अपनी नाकामी...'

हिमाचल: 'खजाना खाली' होने के दावे पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरा, राजीव बिंदल बोले- 'अपनी नाकामी...'

Himachal Politics: हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार के 'खजाना खाली' दावे को खारिज करते हुए कांग्रेस पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Feb 2026 06:47 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार के 'खजाना खाली' होने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए करारा हमला बोला है. शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि प्रदेश में पिछले 40 महीनों से सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार अपनी प्रशासनिक अक्षमता और वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए केंद्र और पूर्व बीजेपी सरकारों पर दोषारोपण कर रही है. उन्होंने साफ कहा कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उनके सही उपयोग की है.

डॉ. बिंदल ने हाल ही में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को महज एक दिखावा करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद इस बैठक की गंभीरता खत्म कर दी. बैठक में न तो सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, न ही उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागीय मंत्रियों को बुलाया गया. इससे स्पष्ट है कि सरकार का मकसद सर्वसम्मति बनाना नहीं, बल्कि सिर्फ एक राजनीतिक माहौल तैयार करना था.

आंकड़ों से घेरा: केंद्र ने खोले खजाने

बीजेपी अध्यक्ष ने वित्त विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है. य करों में हिमाचल का हिस्सा 0.830% से बढ़कर 0.914% हो गया है. 2026 में प्रदेश को 13,950 करोड़ रुपये, जो पिछले साल से 2,450 करोड़ रुपये दा है.

डॉ. राजीव बिंदल ने तुलनात्मक आंकड़े किए पेश

  • 13वां वित्त आयोग (UPA समय): 7,889 करोड़ रुपये
  • 14वां वित्त आयोग (NDA समय): 40,624 करोड़ रुपये
  • 15वां वित्त आयोग (NDA समय): 48,000 करोड़ रुपये
  • रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG): 2004-14 के बीच 18,091 करोड़ रुपयेमिले थे, जबकि 2015-25 के बीच यह राशि बढ़कर 89,254 करोड़ रुपये  गई.

जनता पर डाला बोझ, नहीं किया विकास 

बिंदल ने आरोप लगाया कि केंद्र से 2.12 लाख करोड़ रुपये  कुल सहायता और 46,000 करोड़ रुपये  नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स मिलने के बावजूद राज्य सरकार विकास के बजाय रोना रो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमेंट, डीजल, स्टाम्प ड्यूटी और बिजली दरों में बढ़ोतरी कर आम जनता की कमर तोड़ दी है, जबकि संस्थान बंद किए जा रहे हैं और पेंशन-वेतन में देरी हो रही है.

डॉ. बिंदल ने नसीहत दी कि सरकार राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय केंद्र के 12.2 लाख करोड़ रुपये  इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से लाभ उठाने के लिए प्रशासनिक दक्षता पर ध्यान दे.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 14 Feb 2026 06:47 PM (IST)
Rajiv Bindal HIMACHAL NEWS
Embed widget