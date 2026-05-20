All India Organisation of Chemists and Druggists के आह्वान पर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में बुधवार को शिमला सहित हिमाचल के अधिकांश निजी मेडिकल स्टोर बंद रहे. यह बंद 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के तहत किया गया है, जिसका असर शहर में दवाइयों की खरीद पर साफ देखने को मिला.

निजी मेडिकल स्टोर बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि मरीजों की सुविधा के लिए सरकारी अस्पतालों के भीतर संचालित दवा दुकानें, सरकारी डिस्पेंसरी और जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं. इन मेडिकल दुकानों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं और कई स्थानों पर भारी भीड़ जुटी रही.

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मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवाल

हड़ताल कर रहे केमिस्ट्स का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म छोटे दवा विक्रेताओं के व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं. साथ ही बिना उचित निगरानी के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन देशभर में किया जा रहा है, जिसमें लाखों केमिस्ट और ड्रगिस्ट शामिल हैं. हड़ताल के बावजूद अस्पतालों से जुड़ी इमरजेंसी दवा सेवाएं चालू रखी गई हैं ताकि गंभीर मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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