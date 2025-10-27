मोगा शहर के चड़ीक रोड बाईपास स्थित एक मेडिकल स्टोर में कुछ निहंग सिंहों ने मेडिकल स्टोर मालिक की जमकर पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर नशे की गोलियां बेचने का आरोप था. यह पूरी घटना पास ही मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि निहंग सिंह मेडिकल स्टोर मालिक की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद मोगा पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मेडिकल स्टोर बंद पाया गया. इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने स्टोर को सील कर दिया.

पहले भी वायरल हुआ था मेडिकल स्टोर का वीडियो

जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी इसी मेडिकल स्टोर से संबंधित एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें निहंग सिंहों ने कुछ नशे के कैप्सूल बरामद किए थे. उस समय थाना सिटी साउथ मोगा में मेडिकल के मालिक तजिंदर सिंह पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार की थी. निहंग सिंहों ने उस वक्त मेडिकल स्टोर मालिक को चेतावनी दी थी कि वह नशे की गोलियां बेचना बंद करे, लेकिन कथित तौर पर उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया, जिसके चलते यह घटना हुई. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 4-5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की आगे की जांच की जा रही है.

ड्रग इंस्पेक्टर ने की स्टोर सील करने की पुष्टि

जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर सोनिया गुप्ता ने बताया कि डीएसपी गुरप्रीत सिंह के निर्देश पर मेडिकल स्टोर की चेकिंग की जानी थी. इस दौरान कटारिया मेडिकल स्टोर के मालिक तजिंदर सिंह से फोन पर बात हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि वह किसी कारणवश मौके पर नहीं आ सकते. इसी कारण विभाग की ओर से फिलहाल मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है. जैसे ही मालिक उपस्थित होंगे, सील खोलकर स्टोर की पूरी जांच की जाएगी.

डीएसपी ने बताया, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था. इसी के आधार पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे. जब वे पहुंचे तो दुकान बंद पाई गई, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से दुकान को सील कर दिया गया. पुलिस की ओर से बताया गया कि मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ हुई

मारपीट के मामले में वायरल वीडियो के आधार पर 4-5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. लोगों से अपील की है कि यदि कहीं नशा बेचा जा रहा हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें, खुद कानून हाथ में न लें. पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.