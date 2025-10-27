हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला में नशे की गोलियों के आरोप पर निहंग सिंहों का हंगामा, मेडिकल स्टोर सील करने पहुंचा ड्रग विभाग

शिमला में नशे की गोलियों के आरोप पर निहंग सिंहों का हंगामा, मेडिकल स्टोर सील करने पहुंचा ड्रग विभाग

Shimla News: शिमला में निहंग सिंहों द्वारा मेडिकल स्टोर मालिक की पिटाई के बाद हड़कंप मच गया. ड्रग विभाग ने स्टोर को सील कर दिया, वहीं डीएसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

मोगा शहर के चड़ीक रोड बाईपास स्थित एक मेडिकल स्टोर में कुछ निहंग सिंहों ने मेडिकल स्टोर मालिक की जमकर पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर नशे की गोलियां बेचने का आरोप था. यह पूरी घटना पास ही मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि निहंग सिंह मेडिकल स्टोर मालिक की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद मोगा पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मेडिकल स्टोर बंद पाया गया. इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने स्टोर को सील कर दिया.

पहले भी वायरल हुआ था मेडिकल स्टोर का वीडियो

जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी इसी मेडिकल स्टोर से संबंधित एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें निहंग सिंहों ने कुछ नशे के कैप्सूल बरामद किए थे. उस समय थाना सिटी साउथ मोगा में मेडिकल के मालिक तजिंदर सिंह पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार की थी. निहंग सिंहों ने उस वक्त मेडिकल स्टोर मालिक को चेतावनी दी थी कि वह नशे की गोलियां बेचना बंद करे, लेकिन कथित तौर पर उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया, जिसके चलते यह घटना हुई. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 4-5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की आगे की जांच की जा रही है.

ड्रग इंस्पेक्टर ने की स्टोर सील करने की पुष्टि

जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर सोनिया गुप्ता ने बताया कि डीएसपी गुरप्रीत सिंह के निर्देश पर मेडिकल स्टोर की चेकिंग की जानी थी. इस दौरान कटारिया मेडिकल स्टोर के मालिक तजिंदर सिंह से फोन पर बात हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि वह किसी कारणवश मौके पर नहीं आ सकते. इसी कारण विभाग की ओर से फिलहाल मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है. जैसे ही मालिक उपस्थित होंगे, सील खोलकर स्टोर की पूरी जांच की जाएगी.

डीएसपी ने बताया, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था. इसी के आधार पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे. जब वे पहुंचे तो दुकान बंद पाई गई, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से दुकान को सील कर दिया गया. पुलिस की ओर से बताया गया कि मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ हुई

मारपीट के मामले में वायरल वीडियो के आधार पर 4-5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. लोगों से अपील की है कि यदि कहीं नशा बेचा जा रहा हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें, खुद कानून हाथ में न लें. पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 27 Oct 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
DSP Shimla News HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
Bihar Rich Candidates: बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
किसान की बेरहमी से हत्या...पहले लाठी-डंडे से की पिटाई..फिर थार चढ़ाई! | ABP News
Lexus LM 350h Walkaround: The best luxury MPV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
Bihar Rich Candidates: बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
भोजपुरी सिनेमा
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
हेल्थ
Shreyas Iyer Rib Cage Injury: पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
पसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में पहुंचे श्रेयस अय्यर, जानें कब हो जाती है ये खतरनाक?
शिक्षा
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
अब गया रटने का जमाना! CBSE की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका
यूटिलिटी
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget