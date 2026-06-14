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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशपर्यटन सीजन में हिमाचल में सैलानियों की भारी भीड़, शिमला में बढ़ा वाहनों का दबाव; पुलिस अलर्ट

पर्यटन सीजन में हिमाचल में सैलानियों की भारी भीड़, शिमला में बढ़ा वाहनों का दबाव; पुलिस अलर्ट

Shimla News In Hindi: शिमला पुलिस के अनुसार मई 2026 में शिमला के प्रमुख प्रवेश मार्गों शोगी, बिलासपुर और किन्नौर की ओर से जून महीनें में अब तक 3.8 लाख वाहन होकर गुजर चुके हैं.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 14 Jun 2026 10:03 AM (IST)
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पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ती पर्यटकों की संख्या और वाहनों के दबाव को देखते हुए जिला शिमला पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं. शिमला पुलिस के अनुसार मई 2026 में शिमला के प्रमुख प्रवेश मार्गों शोगी, बिलासपुर और किन्नौर की ओर से करीब 8.5 लाख वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई, जबकि जून माह में अब तक 3.8 लाख वाहन विभिन्न जगहों से शिमला होकर से चुके हैं.

शिमला शोघी बैरियर से एक दिन यानि की शुक्रवार के दिन ही 23 हजार वाहनों की आवाजाही हुई. जिनमें 12000 वाहन अन्य राज्यों के थे. शिमला के अलावा, कुल्लू, मनाली, मंडी और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों में भी वाहनों की भारी भीड़ देखने की मिली. वीकेंड में प्रदेश की सड़कों में खूब जाम लग रहा है.

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पुलिस एवं होमगार्ड जवानों की बढ़ाई गई संख्या

बढ़ते ट्रैफिक दबाव से निपटने के लिए शिमला पुलिस ने इस वर्ष यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों की संख्या 127 से बढ़ाकर 210 कर दी है. इसके अलावा समर फेस्टिवल के दौरान तैनात लगभग 70 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी पर्यटन सीजन के दौरान शिमला में बनाए रखा गया है.

ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 50 सिविल वालंटियर्स और छात्र स्वयंसेवक शामिल

पुलिस ने यातायात प्रबंधन में 50 सिविल वालंटियर्स और छात्र स्वयंसेवकों को भी शामिल किया है, जो विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की सहायता कर रहे हैं. वहीं शहर के अलग-अलग सेक्टरों में 32 ट्रैफिक बाइक राइडर्स तैनात किए गए हैं, जो किसी भी यातायात बाधा या आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं.

पांच सेक्टरों में बंटा शहर

बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए पूरे शिमला शहर को पांच सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई है, जो अपने क्षेत्र में यातायात संचालन को सुचारु बनाए रखने की निगरानी कर रहे हैं.

शहर के प्रमुख पार्किंग स्थलों पर विशेष पुलिस तैनाती की गई है ताकि वाहनों का प्रवेश और निकास व्यवस्थित रहे तथा जाम की स्थिति न बने. साथ ही कुफरी, नारकंडा, ठियोग और किन्नौर की ओर जाने वाले यात्रियों को शोगी-मेहली बाईपास मार्ग के उपयोग की सलाह दी जा रही है. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 800 वाहनों को इस मार्ग पर डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम हो रहा है.

निजी वाहनों की संख्या कम करने के उद्देश्य से ट्रैवलर, अर्बेनिया और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों को कार्ट रोड पर संचालन की अनुमति दी गई है. इससे पर्यटकों को सुविधा मिलने के साथ-साथ शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिल रही है.

ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील

वाहनों के खराब होने से होने वाली यातायात बाधाओं से तुरंत निपटने के लिए शिमला पुलिस ने विभिन्न सेक्टरों में तीन क्रेन तैनात की हैं, जो मौके पर पहुंचकर यातायात को शीघ्र सामान्य बनाने का कार्य कर रही हैं. शिमला पुलिस ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों को अपनाने की अपील की है, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 14 Jun 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Himachal Pradesh Police Shimla News HImachal Pradesh News
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