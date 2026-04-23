शिमला: महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी, कमला नेहरू अस्पताल से महिला OPD हटाए जाने से बढ़ी नाराजगी

शिमला में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी, कमला नेहरू अस्पताल से महिला OPD हटाए जाने से बढ़ी नाराजगी
Shimla News: कमला नेहरू हॉस्पिटल से गायनी ओपीडी को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किये जाने के विरोध में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सदस्य 24 घंटे के धरने पर बैठ गई हैं.
हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित कमला नेहरू हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजी ओपीडी को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किये जाने का विरोध तेज हो गया है. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति कमला नेहरू हॉस्पिटल में 24 घंटे के धरने पर बैठ गई है.
जनवादी महिला समिति का कहना है कि कमला नेहरू अस्पताल के गायनी OPD को करने का फैसला सरासर महिला विरोधी है. महिला समिति ने 13 अप्रैल को भी अस्पताल को लेकर प्रदर्शन किया था. जिसके बाद सीएम का बयान आया कि वह सिर्फ गायनी वार्ड IGMC के लिए शिफ्ट कर रहे हैं ना कि शिशु मातृ ओपीडी -साथ ही सीएम का कहना था कि इस बदलाव का कारण KNH में उचित सुविधाओ का ना होना है.
Himachl: विश्राम गृहों में VIP की मौज, जनता पर बोझ, हिमाचल में किराया 1200 रुपये से बढ़कर हुआ 4000
OPD शिफ्ट करने पर प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा?
महिला समिति का कहना है कि सरकार को KNH में ही उचित सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए थी, ना कि कमला नेहरू हॉस्पिटल को खत्म करके IGMC बदलना चाहिए था. महिला समिति की अध्यक्ष फ़लमा चौहान ने कहा कि कमला नेहरू हॉस्पिटल पूरे राज्य का एक मात्र मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल है जहां पूरे राज्य से महिलाएं बड़ी कठिनाइयों से शिमला पहुंचती हैं. इसके साथ ही गायनी पेशंट को धूप की बहुत जरूरत रहती हैं. महिलाओं का इलाज बड़ी एहतियात के साथ करना पड़ता हैं.
'महिलाओं में बना रहेगा इन्फेक्शन का खतरा'
उन्होंने कहा कि IGMC में OPD बदलने से महिलाओं को इन्फेक्शन का भी खतरा बना रहेगा. इसके अलावा महिलाओं को एक ही छत के नीचे पूरा इलाज नहीं मिलेगा. IGMC में अन्य ओपीडी भी चलती हैं. पूरे राज्य से मरीज अपने इलाज के लिए वहां पहुंचते हैं, जिसके कारण वहां काफी भीड़ भी रहती है. इसके चलते भी महिलाओं को अपना इलाज वहां करवाना काफी मुश्किल हो जाएगा. इसलिए महिला समिति मांग करती है कि कमला नेहरू हॉस्पिटल की गायनी ओपीडी IGMC से KNH वापिस लाई जाए.
बता दें कि हिमाचल की राजधानी शिमला में स्थित एकमात्र कमला नेहरू मातृ-शिशु अस्पताल (KNH) लगभग 100 साल से ज्यादा पुराना है. यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख मातृ-शिशु अस्पताल है, जो दशकों से महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है. वर्ष 1924 में बने अस्पताल में 174 बैड की व्यवस्था थी. अब इस अस्पताल से ओपीडी को शिफ्ट करने का मामला गरमा गया है.
हिमाचल: 'कांग्रेस ने 70 करोड़ महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा', महिला आरक्षण पर BJP ने बोला हमला
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL