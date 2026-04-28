रोहड़ू गोली कांड का आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद, हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू के अंतर्गत कुलगांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग घटना में बड़ा अपडेट सामने आया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 27 अप्रैल 2026 को आधी रात चिड़गांव तहसील के कुलगांव में नव-निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पेश आई थी. कार्यक्रम में भीड़ और नाच गाने के उत्साह में गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली महिला को जा लगी. घायल अवस्था में महिला को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई.

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घटना के बाद इलाके में गुस्सा और शोक

मौत के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने खूब हंगामा किया और प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया. परिजनों ने पुलिस पर मृतका के शव को खुली पिकअप में ले जाने पर भी एतराज जताया और जमकर नारेबाजी की. मृतक महिला की पहचान रितिका, निवासी गांव आंध्रा (चिड़गांव, शिमला) के रूप में हुई है. इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

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फायरिंग केस में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

पुलिस ने फायरिंग के आरोप में रजत निवासी रोहड़ू 28 वर्ष और अमित निवासी रोहड़ू 32 को गिरफ्तार किया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

ASP शिमला अभिषेक ने बताया कि धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS)धारा 25 आर्म्स एक्ट 1959के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और बरामद हथियार की जांच की जा रही है. उनका कहना है कि मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच जारी है.

दो गिरफ्तारियों के बाद काबू में हालात

उन्होंने बताया कि दो गिरफ्तारियों के बाद हालत काबू में हैं. यह घटना एक बार फिर धार्मिक आयोजनों में हथियारों के उपयोग और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

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