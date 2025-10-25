हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज, देश-विदेश के 60 पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा

हिमाचल: जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज, देश-विदेश के 60 पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा

Himachal Pradesh News: जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है. इस प्रतियोगिता में देश-विदेश के 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं. सीएम के मीडिया एडवाइजर ने हरी झंडी दिखा कर शुरुआत की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Preferred Sources

शिमला के जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, यह फेस्टिवल चार दिन तक चलेगा. इसमें देश-विदेश के 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नंरेश चौहान ने हरी झंडी दिखा कर किया.

शिमला के जुन्गा में यह तीसरी बार फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. इस बार पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ड कप ओर प्री एशियन लीग चैम्पियन शिप का आयोजन भी किया जा रहा है. इस मौके पर 60 से अधिक लघु सूक्ष्म एवम स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए लगाया गया. साथ ही संस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन भी किया जा रहा. रविवार को ग्रेट खली भी शिकरत कर रहे है.

देश-विदेश से 60 पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा

द ग्लाइड इन के सीईओ अरुण रावत ने कहा कि जुन्गा में तीसरी बार फ्लाइंग फेटसिवल का आयोजन किया जा रहा है. जिसमे देश विदेश से 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे है. इस बार बार पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ड कप ओर प्री एशियन लीग चैम्पियन शिप का आयोजन भी किया जा रहा है. प्रतिभागियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है.

पर्यटक को मिलेगा बढ़ावा

वहीं, सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने आयोजको को बधाई दी. कहा कि इस तरह के आयोजन से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा. इसमें दस राज्यों और सात देशों के प्रतिभागी हिसा ले रहे है. प्री वर्ड कप करना बड़ी चुनौती वाला काम है. इस तरह के आयोजन से शिमला ओर इस क्षेत्रो को काफी फायदा होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. उन्होने कहा कि सीएम खुद आ रहे थे, लेकिन कैबिनेट की वजह से वे नही आ पाए. सरकार का पूरा सहयोग आयोजकों को है.

प्रतिभागियों ने बताया अनुभव

शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने आयोजित प्रतियोगिता को अलग करार दिया है. उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ड कप ओर प्री एशियन लीग चैम्पियनशिप का आयोजन भी किया जा रहा है. यह भी कहा कि खूबसूरत वादियों के बीच पैराग्लाइडिंग करना अनूठा अनुभव है. प्रतिभागियों का कहना है कि 5 मिनट का फ़्लाइंग है जोकि काफी रोमांच भरा है.

Input By : प्रकर्म चंद
और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Tags :
Shimla News Shimla Flying Festival HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान- वीडियो वायरल
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान
ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget