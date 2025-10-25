हिमाचल: जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज, देश-विदेश के 60 पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा

शिमला के जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, यह फेस्टिवल चार दिन तक चलेगा. इसमें देश-विदेश के 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नंरेश चौहान ने हरी झंडी दिखा कर किया.

शिमला के जुन्गा में यह तीसरी बार फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. इस बार पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ड कप ओर प्री एशियन लीग चैम्पियन शिप का आयोजन भी किया जा रहा है. इस मौके पर 60 से अधिक लघु सूक्ष्म एवम स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए लगाया गया. साथ ही संस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन भी किया जा रहा. रविवार को ग्रेट खली भी शिकरत कर रहे है.

देश-विदेश से 60 पैराग्लाइडर ले रहे हिस्सा

द ग्लाइड इन के सीईओ अरुण रावत ने कहा कि जुन्गा में तीसरी बार फ्लाइंग फेटसिवल का आयोजन किया जा रहा है. जिसमे देश विदेश से 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे है. इस बार बार पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ड कप ओर प्री एशियन लीग चैम्पियन शिप का आयोजन भी किया जा रहा है. प्रतिभागियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है.

पर्यटक को मिलेगा बढ़ावा

वहीं, सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने आयोजको को बधाई दी. कहा कि इस तरह के आयोजन से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा. इसमें दस राज्यों और सात देशों के प्रतिभागी हिसा ले रहे है. प्री वर्ड कप करना बड़ी चुनौती वाला काम है. इस तरह के आयोजन से शिमला ओर इस क्षेत्रो को काफी फायदा होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. उन्होने कहा कि सीएम खुद आ रहे थे, लेकिन कैबिनेट की वजह से वे नही आ पाए. सरकार का पूरा सहयोग आयोजकों को है.

प्रतिभागियों ने बताया अनुभव

शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने आयोजित प्रतियोगिता को अलग करार दिया है. उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ड कप ओर प्री एशियन लीग चैम्पियनशिप का आयोजन भी किया जा रहा है. यह भी कहा कि खूबसूरत वादियों के बीच पैराग्लाइडिंग करना अनूठा अनुभव है. प्रतिभागियों का कहना है कि 5 मिनट का फ़्लाइंग है जोकि काफी रोमांच भरा है.