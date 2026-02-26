हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shimla News: AIMSS चमियाणा में बड़ी लापरवाही, इंसानी टांग को मुंह में लेकर घूमता दिखा कुत्ता, जांच शुरू

Shimla News In Hindi: अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के परिसर में मुंह में व्यक्ति की टांग दबाकर घूमते देखा गया था. जे एक मरीज की घुटने के ऊपर अम्प्यूटेशन सर्जरी की थी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 26 Feb 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शहर में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, बीते मंगलवार (24 फरवरी) की सुबह एक कुत्ता इंसान की टांग मुंह में दबाकर घूमते नजर आया. यह कु्त्ता अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (एआईएमएसएस) चमियाणा के परिसर में मुंह में व्यक्ति की टांग दबाकर घूमते देखा गया था.  जहां लोग कुत्ते को देखते ही भयभीत हो गए. लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है.

सफाई कर्मियों खुला छोड़ दिया था दरवाजा

वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और एक जांच कमेटी बना कर कार्रवाई करने की बात कही. मगर जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है. अस्पताल के एमएस डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया कि, 'फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि, 19 फरवरी को CTVS विभाग में एक मरीज की घुटने के ऊपर अम्प्यूटेशन सर्जरी की गई थी.

एम्प्यूटेड अंग को नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट बैग में पैक कर AIMSS के बायोमेडिकल वेस्ट कॉम्प्लेक्स में आगे निस्तारण के लिए रख दिया गया था, जिसे बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण एजेंसी द्वारा उठाया जाना था.

लेकिन 21 फरवरी की रात जब बायोमेडिकल वेस्ट को कॉम्प्लेक्स में लाया जा रहा था, उसी दौरान सफाई कर्मियों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट कॉम्प्लेक्स का दरवाजा खुला और असुरक्षित छोड़ दिया गया. आशंका है कि इसी दौरान किसी कुत्ते ने पैक किए गए बैग से एम्प्यूटेड अंग निकाल लिया. जिसके बाद अगले दिन कॉम्प्लेक्स के बाहर खाली बैग मिला.

उक्त अंग को वापस लेने पर आक्रामक हुआ कुत्ता

सफाई कर्मियों ने गुम हुए अंग को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला. इसके बाद 24 फरवरी को एक कुत्ता उक्त अंग को मुंह में लेकर घूमता हुआ दिखाई दिया. सुरक्षा कर्मियों ने उसे वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ता आक्रामक हो गया और भाग गया. इस मामले में 21 फरवरी की रात ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मियों और संबंधित सैनिटेशन सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. वहीं इस लापरवाही के लिए कर्मियों से जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 26 Feb 2026 07:13 PM (IST)
Shimla News AIMSS HImachal Pradesh News
