हिमाचल-उत्तराखंड बॉर्डर पर नमाज पढ़ने पर विवाद, बरातियों से लगवाए गए 'भारत माता की जय' के नारे

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले स्थित नेरवा में सड़क के किनारे नमाज पढ़ने को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है. यह घटना उत्तराखंड की सीमा पर स्थित फेडिज पुल के पास की है. सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करते और बरातियों से 'भारत माता की जय' के नारे लगवाते नजर आ रहे हैं. नारे लगाने के बाद ही यह मामला शांत हो सका.

मिली जानकारी के अनुसार, नेरवा तहसील के सितरोट गांव के निवासी लियाकत ने बताया कि उनके गांव के ही इमरान की शादी थी. इमरान की बरात सुबह करीब 10 बजे पांच गाड़ियों में सवार होकर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के प्लासू गांव गई थी. शादी समारोह संपन्न होने के बाद जब बरात शाम के समय वापस लौट रही थी, तो करीब 5 बजकर 15 मिनट पर उनका काफिला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित फेडिज पुल के पास पहुंचा.

सड़क के किनारे एक कच्चे रास्ते पर पढ़ने लगे नमाज

चूंकि यह समय नमाज अदा करने का था, इसलिए बरात में शामिल कुछ लोगों ने वहीं रुकने का फैसला किया. उन्होंने पास बहते नाले के पानी से वजू किया और सड़क के किनारे एक कच्चे रास्ते पर नमाज पढ़ने लगे. नमाज पढ़ने वाले लोग भी इसी क्षेत्र के मूल निवासी बताए जा रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति

जैसे ही वे नमाज अदा कर रहे थे, वहां कुछ अन्य स्थानीय लोग पहुंच गए. उन्होंने सड़क किनारे नमाज पढ़ने पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद बरातियों के साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई और स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई. आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों ने बरातियों से 'भारत माता की जय' के नारे लगाने की मांग की. लियाकत के अनुसार, विवाद को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए बरातियों ने समझदारी दिखाते हुए 'भारत माता की जय' के नारे लगाए, जिसके बाद माहौल शांत हुआ और बरात अपने गंतव्य के लिए सुरक्षित रवाना हो गई.

पुलिस ने दर्ज किए बयान, शांति और सौहार्द की अपील

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी. वायरल वीडियो में एक युवक मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए हैं. फिलहाल, इस पूरे मामले में प्रशासन या किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. स्थानीय प्रबुद्ध लोग इलाके में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं.