शिमला में महिला आरक्षण बिल को लेकर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं. आरक्षण को लेकर महिला कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं को गुमराह कर रही है.

जानकारी के अनुसार, इसके विरोध में महिला कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजकर 543 लोकसभा सीटों के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग करेगा.

लोकसभा चुनाव से महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण- जैनब चंदेल

शिमला में पत्रकार वार्ता में हिमाचल महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल पास तो कर दिया, लेकिन उसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लटका दिया. यह महिलाओं के साथ धोखा है. अगर केंद्र की बीजेपी सरकार की मंशा महिला हितैषी है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण तुरंत दिया जाए. जनगणना और परिसीमन के नाम पर बिल को 2029 या उसके बाद तक टाला जा रहा है. अगर सरकार की नीयत साफ है तो इसी लोकसभा चुनाव से महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए. जैनब चंदेल ने बीजेपी की नीयत पर सीधा सवाल उठाया.

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कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का किया प्रतिनिधित्व- जैनब चंदेल

जैनब चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को हक देने की बारी आई तो बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया. यह सिर्फ चुनावी जुमला था. बीजेपी नहीं चाहती कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़े. कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है. पंचायती राज में 33 फीसदी आरक्षण कांग्रेस ने महिलाओं को दिया जो अब 50 फीसदी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2023 के पास बिल को लागू करें.

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