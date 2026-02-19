हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला: नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए जनता को भटकाने के आरोप

शिमला: नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए जनता को भटकाने के आरोप

Shimla News: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को लगातार भटकाने का प्रयास कर रही है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Feb 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जनता को भटकाने के आरोप मढ़ दिए हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लगातार केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग ले रही है. इसके बावजूद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का उल्लेख हुआ या नहीं, बल्कि असली प्रश्न यह है कि जब यह ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी तब भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही थी.

सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर का निशाना

जयराम ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद यदि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो वर्तमान कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी वित्तीय प्रबंधन करे और प्रदेश को आगे ले जाए. अपनी नाकामियों का दोष केंद्र या पूर्व सरकारों पर डालना समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि यदि वह स्थिति संभाल नहीं पा रही है तो जनता के सामने सच्चाई रखे.

नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना परंपरा और नियम दोनों का हिस्सा है, लेकिन सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर आमादा थी. विपक्ष ने चर्चा में भाग लेकर तीन साल के कार्यकाल की नाकामियों को तथ्यों सहित रखा.

मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा?

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान कई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए. इस दौरान विपक्ष ने उन्हें सुधारने के लिए बोलने का अवसर मांगा तो अनुमति नहीं दी गई. ऐसी स्थिति में विरोध स्वरूप बीजेपी विधायकों को सदन के वेल में जाना पड़ा.

जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ खड़ी है और प्रदेश हित सर्वोपरि है. यदि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो सरकार को यह भी समझना चाहिए कि अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने में उसकी विफलता भी इसका कारण हो सकती है. उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक भाषणों से आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा; इसके लिए ठोस नीति और वित्तीय अनुशासन आवश्यक है.

सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद बार-बार यह स्वीकार कर चुके हैं कि आने वाले समय में आर्थिक संकट बढ़ सकता है. गारंटियां पूरी करना कठिन होगा. विकास कार्य प्रभावित होंगे और कर्मचारियों के वेतन-पेंशन और डीए पर दबाव पड़ सकता है. ऐसे में संकट का राजनीतिकरण करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए.

वित्त आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 12वें और 13वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को लगभग 18 हजार करोड़ के आसपास अनुदान मिला. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान लगभग 89 हजार 254 करोड़ की सहायता मिली, जो पांच गुना से अधिक है. 

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि हिमाचल के साथ वास्तविक अन्याय कब हुआ. पिछले चालीस साल में हिमाचल को मात्र 21 हजार करोड़ मिले पीएम मोदी के कार्यकाल में 89 हजार करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान मिला. यह भी रिकॉर्ड है. हिमाचल के लिए केंद्र सरकार लगातार बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है और सुक्खू सरकार आभार तो दूर सिर्फ कोसने का काम कर रही है. 

सीएम सुक्खू के ऋण वाले दावे पर क्या बोले?

जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सात महीने में 19 हजार करोड़ से अधिक ऋण लेकर उसे चुकता करने का दावा किया जा रहा है. जब बजट में प्रावधान ही नहीं हैं तो वह कर्ज कहां से चुकाया गया. इस कदर सड़क से सदन तक मुख्यमंत्री द्वारा झूठ के महल बनाना उन्हें शोभा नहीं देता. 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऋण लेना कोई असामान्य बात नहीं है. सभी सरकारें आवश्यकता अनुसार ऋण लेती हैं, लेकिन तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लगभग 40 हजार 672 करोड़ ऋण लिया गया. इसमें लगभग 38 हजार 276 करोड़ वापस किया गया. यानी अधिकांश ऋण की अदायगी की गई. 

सुक्खू सरकार ने 6900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया

जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के पास अंतिम वित्तीय वर्ष में लगभग 6500 करोड़ की उधार सीमा उपलब्ध थी, फिर भी उसे नहीं लिया गया. सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने 6900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और उसे बीजेपी के खाते में डाल दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी वित्तीय गतिविधियों के बावजूद सरकार संकट का माहौल क्यों बना रही है. 

जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का गलत चित्र प्रस्तुत कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया तो बीजेपी तथ्य और आंकड़ों के साथ जवाब देगी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार को विपक्ष का सहयोग चाहिए तो उसे व्यवहार भी जिम्मेदार और लोकतांत्रिक रखना होगा.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 19 Feb 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur BJP Shimla News HIMACHAL NEWS CONGRESS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
शिमला: नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए जनता को भटकाने के आरोप
शिमला: नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए जनता को भटकाने के आरोप
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट
हिमाचल: RDG पर हंगामे के बीच प्रस्ताव पास, सदन 18 मार्च तक स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि पर सदन में घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि पर सदन में घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
हिमाचल प्रदेश
आनंद शर्मा या प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश से कौन जाएगा राज्यसभा? एक सीट पर BJP उतारेगी प्रत्याशी!
आनंद शर्मा या प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश से कौन जाएगा राज्यसभा? एक सीट पर BJP उतारेगी प्रत्याशी!
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget