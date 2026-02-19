शिमला: नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए जनता को भटकाने के आरोप
Shimla News: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को लगातार भटकाने का प्रयास कर रही है.
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जनता को भटकाने के आरोप मढ़ दिए हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लगातार केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग ले रही है. इसके बावजूद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का उल्लेख हुआ या नहीं, बल्कि असली प्रश्न यह है कि जब यह ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी तब भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही थी.
सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर का निशाना
जयराम ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद यदि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो वर्तमान कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी वित्तीय प्रबंधन करे और प्रदेश को आगे ले जाए. अपनी नाकामियों का दोष केंद्र या पूर्व सरकारों पर डालना समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि यदि वह स्थिति संभाल नहीं पा रही है तो जनता के सामने सच्चाई रखे.
नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना परंपरा और नियम दोनों का हिस्सा है, लेकिन सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर आमादा थी. विपक्ष ने चर्चा में भाग लेकर तीन साल के कार्यकाल की नाकामियों को तथ्यों सहित रखा.
मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा?
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान कई तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए. इस दौरान विपक्ष ने उन्हें सुधारने के लिए बोलने का अवसर मांगा तो अनुमति नहीं दी गई. ऐसी स्थिति में विरोध स्वरूप बीजेपी विधायकों को सदन के वेल में जाना पड़ा.
जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ खड़ी है और प्रदेश हित सर्वोपरि है. यदि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो सरकार को यह भी समझना चाहिए कि अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने में उसकी विफलता भी इसका कारण हो सकती है. उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक भाषणों से आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा; इसके लिए ठोस नीति और वित्तीय अनुशासन आवश्यक है.
सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद बार-बार यह स्वीकार कर चुके हैं कि आने वाले समय में आर्थिक संकट बढ़ सकता है. गारंटियां पूरी करना कठिन होगा. विकास कार्य प्रभावित होंगे और कर्मचारियों के वेतन-पेंशन और डीए पर दबाव पड़ सकता है. ऐसे में संकट का राजनीतिकरण करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए.
वित्त आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 12वें और 13वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को लगभग 18 हजार करोड़ के आसपास अनुदान मिला. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान लगभग 89 हजार 254 करोड़ की सहायता मिली, जो पांच गुना से अधिक है.
उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि हिमाचल के साथ वास्तविक अन्याय कब हुआ. पिछले चालीस साल में हिमाचल को मात्र 21 हजार करोड़ मिले पीएम मोदी के कार्यकाल में 89 हजार करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान मिला. यह भी रिकॉर्ड है. हिमाचल के लिए केंद्र सरकार लगातार बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है और सुक्खू सरकार आभार तो दूर सिर्फ कोसने का काम कर रही है.
सीएम सुक्खू के ऋण वाले दावे पर क्या बोले?
जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सात महीने में 19 हजार करोड़ से अधिक ऋण लेकर उसे चुकता करने का दावा किया जा रहा है. जब बजट में प्रावधान ही नहीं हैं तो वह कर्ज कहां से चुकाया गया. इस कदर सड़क से सदन तक मुख्यमंत्री द्वारा झूठ के महल बनाना उन्हें शोभा नहीं देता.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऋण लेना कोई असामान्य बात नहीं है. सभी सरकारें आवश्यकता अनुसार ऋण लेती हैं, लेकिन तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लगभग 40 हजार 672 करोड़ ऋण लिया गया. इसमें लगभग 38 हजार 276 करोड़ वापस किया गया. यानी अधिकांश ऋण की अदायगी की गई.
सुक्खू सरकार ने 6900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया
जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के पास अंतिम वित्तीय वर्ष में लगभग 6500 करोड़ की उधार सीमा उपलब्ध थी, फिर भी उसे नहीं लिया गया. सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने 6900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और उसे बीजेपी के खाते में डाल दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी वित्तीय गतिविधियों के बावजूद सरकार संकट का माहौल क्यों बना रही है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का गलत चित्र प्रस्तुत कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया तो बीजेपी तथ्य और आंकड़ों के साथ जवाब देगी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार को विपक्ष का सहयोग चाहिए तो उसे व्यवहार भी जिम्मेदार और लोकतांत्रिक रखना होगा.
