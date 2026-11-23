विधायक नंद लाल के निधन के बाद शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है. इस बीच रामपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कौल नेगी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गया है. पूर्व बीजेपी नेता और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रेम सिंह दरैक की ओर से दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए SDM सिविल रामपुर ने यह बड़ा फैसला सुनाया है. इसके बाद कौल नेगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

पूर्व IAS अधिकारी प्रेम सिंह दरैक ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SDM रामपुर द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार रामपुर द्वारा 29 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया आदेश रद्द किया जाता है. साथ ही 16 अगस्त 2022 को जारी SC प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया गया है.

बिना उचित सत्यापन के जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र

SDM की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह प्रमाण पत्र बिना क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा और बिना उचित सत्यापन के जारी किया गया था. SDM ने तहसीलदार रामपुर को निर्देश दिए हैं कि इस रद्दीकरण को राजस्व रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज किया जाए. आदेश में यह भी कहा गया है कि कौल नेगी जिला किन्नौर के सक्षम अधिकारी के पास दोबारा एससी-एसटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं. बिना किन्नौर जिला के राजस्व अधिकारियों की जांच के किसी को कोली जाति का योग्य नहीं कराया जा सकता.

पूर्व BJP सरकार पर कौल नेगी को पूरा संरक्षण देने के आरोप

पूर्व आईएएस अधिकारी प्रेम सिंह दरैक ने आगे कहा कि वह जरूरत पड़ने पर कौल नेगी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले की पुलिस में भी शिकायत दर्ज करेंगे. उन्होंने पूर्व बीजेपी सरकार पर इस मामले में कौल नेगी को पूरा संरक्षण देने के आरोप लगाए और इसे अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन बताया.

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