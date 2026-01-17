भारतीय सेना अपना 78वां सेना दिवस मना रही है और अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज (17 जनवरी) शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) की ओर से निकड्रिन ऑफिसर्स मेस में AT Home का आयोजन किया गया. इसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही 21वीं सदी की उभरती सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारतीय सेना की तैयारियों पर प्रकाश डाला.

सेना है तो हम हैं और हम हैं तो देश- शिव प्रताप शुक्ल

इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, ''सेना दिवस कोई औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय सेना के साहस, शौर्य और राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है.'' राज्यपाल ने ये भी कहा कि सेना है तो हम हैं और हम हैं तो देश है. उन्होंने कहा, ''सेना की बदौलत आज देश और देशवासी सुरक्षित हैं. सेना की महानता को कोई चुनौती नहीं दे सकता.''

'भारतीय सेना ने अपनी भूमिका बार-बार सिद्ध की'

वहीं, समारोह को संबोधित करते हुए एआरटीआरएसी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि सेना दिवस कोई परेड या उत्सव मात्र नहीं, बल्कि उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया. उन्होंने कहा, ''भारतीय सेना ने 21वीं सदी में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत कवच के रूप में अपनी भूमिका बार-बार सिद्ध की है.''

भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को भारत के सैनिकों की बहादुरी, अनुशासन और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है. 2026 में 78वां सेना दिवस मनाया गया. इसे लेकर अभी भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के शूरवीर जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं थीं.