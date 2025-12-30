हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशIGMC शिमला मारपीट मामला: डॉक्टर-मरीज ने मांगी माफी, गले मिलकर खत्म किया विवाद

IGMC शिमला मारपीट मामला: डॉक्टर-मरीज ने मांगी माफी, गले मिलकर खत्म किया विवाद

IGMC Assault Case: मारपीट मामले में डॉक्टर राघव नरूला और मरीज अर्जुन पंवार ने एक-दूसरे से माफी मांगी और गले मिलकर विवाद खत्म किया. CM के मीडिया सलाहकार की मौजूदगी में समझौता हुआ और FIR वापस ली जाएगी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 30 Dec 2025 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में मरीज से मारपीट के मामले में आखिरकार समझौता हो गया है. डॉक्टर राघव नरूला और मरीज अर्जुन पंवार ने एक दूसरे से माफी मांगी और गिले-शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ.

मारपीट करने वाले डॉक्टर राघव नरूला ने माफी मांगने व समझौता के बाद कहा कि दोनों तरफ से गलती हुई थी. अब जब समझौता हो गया तो फिर सब गिले-शिकवे दूर हो गए हैं और अब सब ठीक है. डॉक्टर राघव नरूला ने कहा, "हम दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को सॉरी कह दिया है और मामले को भुला दिया है. अब सब कुछ ठीक है." मरीज अर्जुन पंवार ने कहा कि अब डॉक्टर ने माफी मांग ली है और दोनों तरफ से गिले-शिकवे दूर हो गए हैं. अर्जुन ने कहा, "उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उसमें ज्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं है. इसलिए डॉक्टर ने जब माफी मांग ली है तो मामला खत्म हो गया है."

 परिजनों ने जताई खुशी

दोनों पक्षों के परिजनों ने समझौता होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि दोनों उन्हीं के बच्चे हैं. परिजनों ने कहा, "गलती किसी भी पक्ष की रही हो लेकिन अब समझौता हो गया है. भविष्य में कभी इस तरह की घटना पेश न हो, इससे सबक लेने की आवश्यकता है." परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली कि मामला आगे नहीं बढ़ा और दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद खत्म कर लिया.

 FIR वापस ली जाएगी

इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि दोनों पक्षों में आपसी बातचीत के बाद समझौता हो गया है. नरेश चौहान ने कहा, "सरकार नहीं चाहती थी कि किसी को भी कोई परेशानी हो. जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पहले भी डॉक्टरों के साथ मुलाकात की थी और जांच का आश्वासन दिया था." उन्होंने कहा, "अब इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद FIR भी वापस ली जाएगी. इसके अलावा डॉक्टर की बर्खास्तगी की बहाली पर भी सरकार प्रक्रिया के तहत फैसला लेगी."

 क्या था पूरा मामला

गौरतलब है कि देशभर में सुर्खियां बटोरने वाला शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर-मरीज की मारपीट का मामला आखिरकार समझौते के साथ खत्म हो गया है. इस मामले में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला पर मरीज अर्जुन पंवार से मारपीट करने का आरोप था. घटना के बाद डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया था. मामला काफी विवादास्पद हो गया था और डॉक्टरों ने भी हड़ताल की धमकी दी थी. मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया था.

हालांकि डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी की बहाली का मामला अभी भी सरकार के पास विचाराधीन है. समझौते के बाद अब सरकार क्या फैसला लेती है, यह देखना काफी अहम होगा. डॉक्टर की बहाली के मामले में सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है. चूंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, इसलिए सरकार डॉक्टर की बहाली पर सकारात्मक रुख अपना सकती है.

 मुख्यमंत्री ने निभाई अहम भूमिका

इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने पहले डॉक्टरों से मुलाकात की थी और जांच का आश्वासन दिया था. मुख्यमंत्री की पहल पर ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई और अंततः समझौता हो गया. सरकार नहीं चाहती थी कि यह मामला और आगे बढ़े. इस विवाद का असर आईजीएमसी की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा था. डॉक्टरों में असंतोष था और मरीजों को भी परेशानी हो रही थी. अब समझौता होने से स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य हो जाएंगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. यह राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के लिए राहत की बात है.

 डॉक्टर-मरीज संबंधों पर सवाल

यह मामला डॉक्टर-मरीज संबंधों पर भी सवाल खड़े करता है. अस्पतालों में तनाव की स्थिति अक्सर देखी जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टरों और मरीजों दोनों को संयम रखने की जरूरत है. अस्पतालों में बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रशासन को भी कदम उठाने चाहिए.

 सकारात्मक संदेश

इस समझौते से एक सकारात्मक संदेश गया है कि आपसी बातचीत से किसी भी विवाद को सुलझाया जा सकता है. दोनों पक्षों ने परिपक्वता दिखाई और मामले को आगे नहीं बढ़ाया. यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है.

अब सरकार के फैसले का इंतजार है कि डॉक्टर राघव नरूला की बहाली के मामले में क्या निर्णय लिया जाता है. समझौते के बाद उम्मीद है कि सरकार जल्द ही सकारात्मक फैसला लेगी.

 

और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 08:02 PM (IST)
Tags :
Shimla News HImachal Pradesh News IGMC News IGMC Assault Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement

वीडियोज

News Year 2026: नए साल के जश्न पर अब सनातन वाला बैरियर! | ABP News
UP Politics: यूपी BJP अध्यक्ष Pankaj Chaudhary की CM Yogi से मुलाकात | ABP News
Raihan Vadra-Aviwa Baig Engagement: मामा पीछे रह गए! रेहान वाड्रा की सगाई ने बटोरी सुर्खियां
UP News:रेबीज की वैक्सीन लगवाने भागे 200 लोग, तेरहवीं में रायता पीने के बाद कोहराम, जानिए ऐसा क्यों?
Bengal Election 2026: Amit Shah के 'शंखनाद' से हिली बंगाल की सियासत, कर दिया बड़ा ऐलान! | BJPVsTMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
वंदे मातरम् पर योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान, कहा- 'देश के किसी भी मुसलमान को...'
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
क्रिकेट
Year Ender: इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हुए ये 7 बल्लेबाज, इन भारतीयों के लिए खास नहीं रहा 2025
इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हुए ये 7 बल्लेबाज, इन भारतीयों के लिए खास नहीं रहा 2025
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
ट्रेंडिंग
"इनसे सीखना होगा" अमेरिकी एयरलाइन ने छोटी सी गलती पर यात्री को दिया भारी डिस्काउंट- अब हो रही तारीफ
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget