हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला: संजौली हेलीपोर्ट से उड़ानें शुरू, सीएम सुक्खू ने किन्नौर के लिए दिखाई पहली हरी झंडी

शिमला: संजौली हेलीपोर्ट से उड़ानें शुरू, सीएम सुक्खू ने किन्नौर के लिए दिखाई पहली हरी झंडी

Shimla News: शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से नियमित हेली टैक्सी सेवाएं शुरू हो गई हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 21 Jan 2026 06:03 PM (IST)


हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से अब नियमित हेली टैक्सी सेवाओं का आगाज हो गया है. केंद्र सरकार से सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद, बुधवार (21 जनवरी) को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली से किन्नौर (रिकांगपिओ) के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस ऐतिहासिक उड़ान में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी रिकांगपिओ के लिए रवाना हुए.

उड़ान योजना के तहत शुरू की गई इन सेवाओं के लिए दो बड़ी कंपनियों, पवन हंस और हेरिटेज एविएशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है. यात्रियों के लिए किराए की दरें इस प्रकार तय की गई हैं. शिमला से चंडीगढ़ 3,150 रुपये, शिमला से भुंतर (कुल्लू) 3,500 रुपये, शिमला से रिकांगपिओ (किन्नौर) 4,000 रुपये.

उड़ानों का समय

यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ानों का समय भी निर्धारित कर दिया गया है, शिमला से सुबह 8:00 और 11:05 बजे, जबकि कुल्लू से वापसी सुबह 8:40 और 11:45 बजे होगी. शिमला से सुबह 9:25 बजे और वापसी सुबह 10:10 बजे होगी. पवन हंस की सेवाएं सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, शुक्रवार और शनिवार) उपलब्ध रहेंगी.

पर्यटन को लगेंगे पंख, जनजातीय क्षेत्रों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि संजौली हेलीपोर्ट के खुलने से प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी. सैलानी अब शिमला और कुल्लू की खूबसूरत वादियों का हवाई सफर कर सकेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इस सेवा के संचालन का 80% खर्च केंद्र सरकार और 20% प्रदेश सरकार वहन कर रही है.

विपक्ष पर हमला और भविष्य की योजनाएं

उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संजौली हेलीपोर्ट का काम अधूरा छोड़ा गया था और पैसे की कमी का बहाना बनाया गया. सीएम ने घोषणा की कि आने वाले समय में हमीरपुर, पालमपुर और चंबा में भी हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 15-15 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं.

संजौली हेलीपोर्ट के शुरू होने से अब शिमला से दुर्गम इलाकों की दूरी घंटों के बजाय मिनटों में सिमट गई है, जिससे आपातकालीन स्थितियों और पर्यटन दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 21 Jan 2026 06:03 PM (IST)
Shimla News HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
