हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला: आर्मी फायर सर्विस का कर्मचारी 'चिट्टे' संग गिरफ्तार, DC ऑफिस के पास बेच रहा था नशा

शिमला: आर्मी फायर सर्विस का कर्मचारी 'चिट्टे' संग गिरफ्तार, DC ऑफिस के पास बेच रहा था नशा

Shimla News: शिमला पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी, तुषार चंद्र को 10.660 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया. वह सेना की फायर सर्विस में ड्राइवर है और डीसी ऑफिस के पास कार में नशा बेच रहा था.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Jan 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश की राजधानी में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शिमला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने सेना की फायर सर्विस में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी को भारी मात्रा में चिट्टे (हेरोइन) के साथ रंगे हाथों दबोचा है. पकड़ा गया आरोपी डीसी ऑफिस के समीप पॉश इलाके में अपनी निजी कार में बैठकर युवाओं को नशा सप्लाई करने का नेटवर्क चला रहा था.

सदर थाना शिमला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कमांड एरिया में सेंट थॉमस स्कूल के नीचे वाली संपर्क सड़क पर एक सफेद रंग की कार (नंबर HP 01A 5152) में सवार व्यक्ति नशे की खेप बेच रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की. कार की तलाशी लेने पर उसके भीतर से 10.660 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

आरोपी की पहचान और रसूख

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 31 वर्षीय तुषार चंद्र के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हमीरपुर जिले के भोरंज का निवासी है. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी वर्तमान में शिमला के कमांड एरिया में आर्मी फायर सर्विस में ड्राइवर के पद पर तैनात है. एक जिम्मेदार सरकारी पद पर रहते हुए नशे के काले कारोबार में संलिप्तता ने पुलिस प्रशासन को भी हैरान कर दिया है.

शिमला में 'खाकी' और 'बाबू' भी राडार पर

राजधानी में चिट्टे का जाल किस कदर फैल चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अब तक विभिन्न विभागों के करीब 30 सरकारी कर्मचारियों को नशे के मामलों में जेल भेज चुकी है. हाल ही में नशा तस्करी में शामिल पाए जाने पर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त भी किया है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

शिमला पुलिस ने आरोपी तुषार के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि आरोपी को नशे की यह खेप कहाँ से सप्लाई हो रही थी और शहर के कौन-कौन से रसूखदार लोग या युवा उसके संपर्क में थे.

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 19 Jan 2026 10:43 PM (IST)
Shimla Police Shimla News HIMACHAL NEWS
