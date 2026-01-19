शिमला: आर्मी फायर सर्विस का कर्मचारी 'चिट्टे' संग गिरफ्तार, DC ऑफिस के पास बेच रहा था नशा

हिमाचल प्रदेश की राजधानी में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शिमला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने सेना की फायर सर्विस में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी को भारी मात्रा में चिट्टे (हेरोइन) के साथ रंगे हाथों दबोचा है. पकड़ा गया आरोपी डीसी ऑफिस के समीप पॉश इलाके में अपनी निजी कार में बैठकर युवाओं को नशा सप्लाई करने का नेटवर्क चला रहा था.

सदर थाना शिमला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कमांड एरिया में सेंट थॉमस स्कूल के नीचे वाली संपर्क सड़क पर एक सफेद रंग की कार (नंबर HP 01A 5152) में सवार व्यक्ति नशे की खेप बेच रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की. कार की तलाशी लेने पर उसके भीतर से 10.660 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

आरोपी की पहचान और रसूख

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 31 वर्षीय तुषार चंद्र के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हमीरपुर जिले के भोरंज का निवासी है. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी वर्तमान में शिमला के कमांड एरिया में आर्मी फायर सर्विस में ड्राइवर के पद पर तैनात है. एक जिम्मेदार सरकारी पद पर रहते हुए नशे के काले कारोबार में संलिप्तता ने पुलिस प्रशासन को भी हैरान कर दिया है.

शिमला में 'खाकी' और 'बाबू' भी राडार पर

राजधानी में चिट्टे का जाल किस कदर फैल चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अब तक विभिन्न विभागों के करीब 30 सरकारी कर्मचारियों को नशे के मामलों में जेल भेज चुकी है. हाल ही में नशा तस्करी में शामिल पाए जाने पर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त भी किया है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

शिमला पुलिस ने आरोपी तुषार के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि आरोपी को नशे की यह खेप कहाँ से सप्लाई हो रही थी और शहर के कौन-कौन से रसूखदार लोग या युवा उसके संपर्क में थे.