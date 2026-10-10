ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला: JNU के पूर्व प्रोफेसर के मामले पर BJP का प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर का घेराव

शिमला: JNU के पूर्व प्रोफेसर के मामले पर BJP का प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर का घेराव

यौन उत्पीड़न मामले में प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को जेएनयू ने बर्खास्त कर दिया है. अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 10 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बाद बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं अब बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है. बीजेपी ने शनिवार को शिमला में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया.

दरअसल,  यह प्रदर्शन हिमाचल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अगुवाई में हुआ. इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

रिलेटेड स्टोरी >>

हिमाचल प्रदेश
'धरती पर बोझ हैं...', कंगना रनौत पर जगत सिंह नेगी का पलटवार
'धरती पर बोझ हैं...', कंगना रनौत पर जगत सिंह नेगी का पलटवार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: रोहड़ू में बनेगा नया स्कूल, सुक्खू सरकार ने दिए 2 करोड़ रुपये
हिमाचल: रोहड़ू में बनेगा नया स्कूल, सुक्खू सरकार ने दिए 2 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश
ECI-BJP पर कुलदीप राठौर का निशाना, 'कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा'
ECI-BJP पर कुलदीप राठौर का निशाना, 'कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा'
हिमाचल प्रदेश
CM सुक्खू का तोहफा, 108.16 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
CM सुक्खू का तोहफा, 108.16 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

ECI-BJP पर कुलदीप राठौर का निशाना, 'कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा'

JNU ने डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को किया बर्खास्त

हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष डेज़ी ठाकुर ने कहा कि जेएनयू ने 9 अक्टूबर को जारी आदेश में डॉ. अकोइजाम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया. विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति को 11 महिला छात्रों की ओर से शिकायतें मिली थीं. समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय ने यह कार्रवाई की.

बीजेपी ने मामले में राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल

डेजी ठाकुर ने पूछा कि इस मामले में राहुल गांधी कुछ जवाब क्यों नहीं देते. उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े किए. एक तरफ़ कांग्रेस पितृ सत्ता के ख़िलाफ़ सवाल खड़े करती है और ऐसे मामलों में चुप रहते हैं. यह राहुल गांधी के दोहरे मापदंड हैं. डेजी ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान भी राहुल गांधी ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया. यह वीडियो में सभी ने देखा.

मामले में पार्टी नेतृत्व स्पष्ट करे अपना रुख- बीजेपी

बात दें कि अकोइजाम जेएनयू के सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर थे और वर्ष 2024 में कांग्रेस के टिकट पर इनर मणिपुर से लोकसभा सांसद चुने गए थे. बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं. पार्टी का कहना है कि महिला सुरक्षा और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों पर राहुल गांधी के बयानों के बीच कांग्रेस सांसद से जुड़े इस मामले पर पार्टी नेतृत्व को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

वहीं, डॉ. अकोइजाम पहले इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं. उन्होंने आरोपों को अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया था. जेएनयू की कार्रवाई के बाद इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है.

'धरती पर बोझ हैं...', कंगना रनौत पर जगत सिंह नेगी का पलटवार

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Shimla News HImachal Pradesh News Dr Angomcha Bimol Akoijam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
'धरती पर बोझ हैं...', कंगना रनौत पर जगत सिंह नेगी का पलटवार
'धरती पर बोझ हैं...', कंगना रनौत पर जगत सिंह नेगी का पलटवार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: रोहड़ू में बनेगा नया स्कूल, सुक्खू सरकार ने दिए 2 करोड़ रुपये
हिमाचल: रोहड़ू में बनेगा नया स्कूल, सुक्खू सरकार ने दिए 2 करोड़ रुपये
हिमाचल प्रदेश
ECI-BJP पर कुलदीप राठौर का निशाना, 'कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा'
ECI-BJP पर कुलदीप राठौर का निशाना, 'कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा'
हिमाचल प्रदेश
CM सुक्खू का तोहफा, 108.16 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
CM सुक्खू का तोहफा, 108.16 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान - 'मैं सोमवार को...'
हिरासत में लिए जाने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान - 'मैं सोमवार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
'मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने को तैयार आप भी...', CM योगी ने कबूल किया अखिलेश का चैलेंज!
क्रिकेट
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'बॉलिंग मशीन ही लगा दो', 250 चेज होने पर भारतीय स्पिनर का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
'INDIA गठबंधन दिल्ली में करेगा बड़ा विरोध प्रदर्शन', CJP प्रोटेस्ट के बीच बोले केसी वेणुगोपाल
बॉलीवुड
'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...', तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आई सिंगर ने कही बड़ी बात
'मरने से कोई फरिश्ता नहीं बन जाता...', तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आई सिंगर ने कही बड़ी बात
इंडिया
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
'मैं नरेंद्र मोदी, RSS से एक दशक से लड़ रहा हूं', राहुल बोले- 'हर चाल से वाकिफ हूं'
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
यूटिलिटी
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget