आचार संहिता विवाद पर CM सुक्खू का BJP पर पलटवार, ‘आप करें तो पुण्य, हम करें तो पाप’

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर पलटवार किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और पंचायत चुनावों के दौरान पहले भी राज्य में कैबिनेट बैठकें होती रही हैं.

शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जय राम ठाकुर के कार्यकाल में भी पंचायती राज चुनावों के दौरान कैबिनेट बैठकें बुलाई जाती रही हैं. ऐसे में भाजपा को इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Himachal News: हिमाचल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, IAS संजय गुप्ता को सौंपी मुख्य सचिव की कमान

बीजेपी को दिखाया आईना

मुख्यमंत्री ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को मुख्य सचिव बनाए जाने के भाजपा के विरोध पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोध करना भाजपा की आदत बन गई है. मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की सोच अब ऐसी हो गई है कि 'आप करें तो पुण्य और हम करें तो पाप.'

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बीजेपी को घेरा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर भी भाजपा को घेरा. उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब अनाथ और विधवा सेस बढ़ाने की बात हुई थी तब भाजपा ने उसका विरोध किया था, लेकिन अब पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 11 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम करीब सात रुपये तक बढ़ा दिए गए, जिसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ा है.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दुकानों को 24 घंटे खोलने के फैसले पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी क्षमता के अनुसार दुकानें खुली रख सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिलना चाहिए. सरकार इंस्पेक्टर राज खत्म कर व्यापारियों को राहत देने का काम कर रही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों के प्रथम चरण में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी पर संतोष जताते हुए कहा कि लोगों ने बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है.

यह भी पढ़ें: हिमाचल: पंचायती राज चुनाव के लिए मतदान जारी, पहले चरण में 1293 पंचायतों में डाले जा रहे वोट