दिल्ली दौरे से लौटे CM सुक्खू, हाईकमान के साथ चर्चा के बाद RDG पर कल बुलाई सर्वदलीय बैठक

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार (11 फरवरी) को दिल्ली दौरे से शिमला लौट आए हैं. दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात कर हिमाचल से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की. खास तौर पर आरडीजी ग्रांट बंद होने से राज्य पर पड़ने वाले असर और प्रदेश सरकार के आर्थिक सुधारों को लेकर बातचीत हुई. शिमला लौटने पर मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा और कर्मचारियों की नौकरियों व ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया. मुख्यमंत्री ने गुरुवार (12 फरवरी) को आरडीजी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है.

सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने बताया कि आरडीजी ग्रांट बंद होने से हिमाचल को होने वाले नुकसान और राज्य में किए जा रहे आर्थिक सुधारों पर भी बातचीत हुई है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने यह कहकर झूठ बोला कि उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय जयराम ठाकुर को केंद्र सरकार के सामने हिमाचल का पक्ष रखना चाहिए. सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम सरकार के समय प्रदेश को करीब 54 हजार करोड़ रुपये की आरडीजी मिली, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 17 हजार करोड़ रुपये ही मिले हैं. इसके बावजूद भाजपा सरकार के समय कर्मचारियों को वित्तीय लाभ क्यों नहीं दिए गए, यह बड़ा सवाल है.

सीएम ने बीजेपी पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर वित्तीय कुप्रबंधन और गलत जगहों पर खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल में हजारों करोड़ रुपये की ऐसी इमारतें बनाई गईं जो आज किसी काम की नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वित्तीय घाटे के बावजूद सरकार न तो नौकरियां खत्म करेगी और न ही कर्मचारियों के हितों से पीछे हटेगी. उन्होंने दावा किया कि 54 हजार करोड़ रुपये आरडीजी लेने वालों से भी ज्यादा रोजगार उनकी सरकार देगी.

सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

सीएम सुक्खू ने बताया कि गुरुवार (12 फरवरी) को आरडीजी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा होगी. इसके साथ ही सोमवार (16 फरवरी) से विधानसभा सत्र बुला लिया गया है.

इसके लिए तीन बैठकों का शेड्यूल तय किया गया है, जबकि बाकी सत्रों पर फैसला बाद में होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिलने का समय मांगा था, लेकिन संसद सत्र के चलते मुलाकात नहीं हो सकी.