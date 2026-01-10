हिमाचल की राजधानी शिमला के चलौंठी में 9 जनवरी देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक 6 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं. हालात को देखते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे मकान को खाली करवाया. इस इमारत में रह रहे 15 परिवारों को कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ सड़क पर आना पड़ा.

कुछ देर बाद ही एक होटल समेत कई अन्य मकानों को भी खाली करवाया गया. इससे होटल में ठहरे टूरिस्ट भी सड़कों पर आ गए. मकान और होटल के साथ-साथ ढली-संजौली बाईपास सड़क में भी दरारें आ गईं. इसे देखते हुए प्रशासन ने देर रात ही इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया.

आधी रात को ठंड में परेशान रहे लोग

आनन-फानन में मकान तो खाली करवा दिया गया, लेकिन प्रभावित परिवारों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई. रात पौने 12 बजे तक महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ढली बाईपास सड़क पर बैठे नजर आए. कुछ लोगों ने ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे आग जलाई. इससे लोगों ने प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की. लोगों ने प्रशासन और निर्माण कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए.

स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग और बड़ी-बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से उनके घरों तक वाइब्रेशन हो रही है. कंपनी को कई बार ब्लास्टिंग नहीं करने को बोला गया, मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया.

NHAI ने बताया ये कारण

यहां गौर रहे कि शिमला के भट्टाकुफर से संजौली के चलौंठी के बीच फोरलेन में सुरंग निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से सड़क और भवनों में दरारें आ गई हैं. इससे पहले भी NHAI में गड्ढा पड़ गया था. लोगों के घरों में खतरे के चलते NHAI अधिकारी की पिटाई भी कर दी गई थी. अब फिर से नई मुसीबत खड़ी हो गई है.