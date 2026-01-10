हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशशिमला के चालोंठी में आधी रात घर छोड़ भागे लोग, सड़क और मकानों में आई दरारें, NHAI ने बताया ये कारण

शिमला के चालोंठी में आधी रात घर छोड़ भागे लोग, सड़क और मकानों में आई दरारें, NHAI ने बताया ये कारण

Shimla News: शिमला में संजौली-ढली बाईपास पर दरारें पड़ने पर अचानक हड़कंप मच गया. दरारें पड़ने पर लोग आधी रात को अचानक बाहर की ओर भागे. हालात को देखते हुए ट्रैफिक भी रोक दिया गया है.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 10 Jan 2026 09:19 AM (IST)
हिमाचल की राजधानी शिमला के चलौंठी में 9 जनवरी देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक 6 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं. हालात को देखते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे मकान को खाली करवाया. इस इमारत में रह रहे 15 परिवारों को कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ सड़क पर आना पड़ा.

कुछ देर बाद ही एक होटल समेत कई अन्य मकानों को भी खाली करवाया गया. इससे होटल में ठहरे टूरिस्ट भी सड़कों पर आ गए. मकान और होटल के साथ-साथ ढली-संजौली बाईपास सड़क में भी दरारें आ गईं. इसे देखते हुए प्रशासन ने देर रात ही इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया.

आधी रात को ठंड में परेशान रहे लोग

आनन-फानन में मकान तो खाली करवा दिया गया, लेकिन प्रभावित परिवारों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई. रात पौने 12 बजे तक महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ढली बाईपास सड़क पर बैठे नजर आए. कुछ लोगों ने ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे आग जलाई. इससे लोगों ने प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की. लोगों ने प्रशासन और निर्माण कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए. 

स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग और बड़ी-बड़ी मशीनों के इस्तेमाल से उनके घरों तक वाइब्रेशन हो रही है. कंपनी को कई बार ब्लास्टिंग नहीं करने को बोला गया, मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया.

NHAI ने बताया ये कारण

यहां गौर रहे कि शिमला के भट्टाकुफर से संजौली के चलौंठी के बीच फोरलेन में सुरंग निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से सड़क और भवनों में दरारें आ गई हैं. इससे पहले भी NHAI में गड्ढा पड़ गया था. लोगों के घरों में खतरे के चलते NHAI अधिकारी की पिटाई भी कर दी गई थी. अब फिर से नई मुसीबत खड़ी हो गई है.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 10 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Embed widget