शिमला: सचिवालय से CM आवास तक दृष्टिहीन संघ द्वारा मार्च की कोशिश, नग्न प्रदर्शन की चेतावनी

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: सचिवालय से CM आवास तक दृष्टिहीन संघ द्वारा मार्च की कोशिश, नग्न प्रदर्शन की चेतावनी

Shimla News: सचिवालय से CM आवास तक दृष्टिहीन संघ द्वारा मार्च की कोशिश, नग्न प्रदर्शन की चेतावनी

Shimla News In Hindi: दृष्टिहीन संघ का सचिवालय से सीएम आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की. 902 दिनों से शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. मांगे न माने जाने पर नग्न प्रदर्शन की चेतावनी दी.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Apr 2026 02:27 PM (IST)
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शिमला में पिछले 902 दिनों दृष्टिहीन जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. शिमला के  में ये लोग पिछले लगातार धरने पर बैठे हुए हैं. हिमाचल के इतिहास में ये सबसे लंबा आंदोलन माना जा रहा है. मांगे पूरी न होने पर समय समय पर ये चक्का जाम करते रहें हैं. 

सोमवार (6 अप्रैल) को सचिवालय से उन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के लिए पैदल मार्च निकाला. हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया. उन्होंने सरकार को फ़िर चेतावनी दी है कि सरकार यदि उनकी बात नहीं सुनती है तो वह नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे, यहां तक कि आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे-जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.

संगठन के सचिव ने क्या बताया?

दृष्टिहीन जन संगठन के सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि वह विभिन्न विभागों में खाली पड़े  दृष्टिहीनों कोटे के बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं. सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते दृष्टिहीन संघ धरने के साथ कई बार चक्का जाम कर चुका है. 

जब दृष्टिहीन संगठन के लोग चक्का जाम करते हैं तो उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है. लेकिन बाद में कुछ नहीं होता. उन्होंने कहा कि वह पिछले लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे है- लेकिन बजट में दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया न ही उनको नौकरी दी जा रही है. 

'सरकार नहीं कर रही भर्तियां'

लंबे अरसे से दृष्टिहीन कोटे के विभिन्न विभागों में पद खाली चल रहे हैं लेकिन सरकार इसमें भर्तियां नहीं कर रही है. गौरतलब है कि दृष्टि बाधित संघ शिमला में अपनी मांगों को लेकर 902दिनों से धरने पर बैठा है. दृष्टि बाधित सरकार से बैक लॉग कोटे के खाली पड़े पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं. 

दृष्टि बाधितों का कहना है कि 1995 के बाद उनके कोटे के पद सरकार भर नहीं रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी भर्तियों के आदेश दिए हैं. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 16,613 थी, जिनमें 8,815 पुरुष और 7,798 महिलाएं शामिल थीं. राज्य में दृष्टिबाधितों के लिए विशेष आईटीआई और स्कूलों की सुविधा उपलब्ध है. सरकारी विभागों में दृष्टिबाधितों के लिए 1,100 से अधिक पद खाली हैं.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 06 Apr 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
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