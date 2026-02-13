हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने आरडीजी बंद होने पर शुक्रवार (13 फरवरी) को शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन बीजेपी ने बैठक बीच में ही छोड़कर इस मीटिंग का बहिष्कार किया.

बीजेपी ने बैठक को कांग्रेस सरकार का राजनीतिक एजेंडा करार दिया. साथ ही हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए सुक्खू सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. इसके अलावा सुक्खू सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने के भी आरोप लगाए.

सियासी मंशा से बुलाई थी बैठक- बीजेपी

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "सुक्खू सरकार ने राजनीतिक मंशा से बैठक बुलाई थी. बैठक में तथ्यों से विपरीत आंकड़े दिए गए हैं . सुक्खू सरकार अपने र्आंथिक कुप्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहती है. आरडीजी को लेकर फाइनेंस कमीशन के समक्ष सही पक्ष रखने में सरकार नाकाम रही है."

बैठक में भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं- बीजेपी

उन्होंने ये भी कहा, "अगर फाइनेंस कमीशन के समक्ष सही पक्ष रखा होता तो स्थिति अलग हो सकती थी. सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने केंद्र को गालियां देने का ही काम किया और आज भी भाषा की मर्यादा का बैठक में ख्याल नहीं रखा गया जबकि केंद्र से करोड़ों रुपये की मदद मिल रही है, इसलिए विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बीच से ही छोड़कर इसका बहिष्कार किया."

'बिना सुझाव दिए चली गई बीजेपी'

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "बीजेपी जोर शोर के साथ बैठक में आई थी लेकिन वह आरडीजी को लेकर अपना मत स्पष्ट नहीं कर पाई और बिना कोई सुझाव व बात सुने ही बैठक से चली गई. बीजेपी कुर्सी हित देख रही है और प्रदेश हित से किनारा कर रही है."

आरडीजी को लेकर केंद्र से लड़ेंगे- सीएम सुक्खू

उन्होंने आगे कहा, "हिमाचल की सरकार आरडीजी को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेगी चाहे बीजेपी साथ दे या नहीं दे.आरडीजी हिमाचल के लोगों का अधिकार है इसकी लड़ाई सभी पार्टी और लोगों को साथ लेकर लड़ी जाएगी और हिमाचल के विकास को भी प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा."