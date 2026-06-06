शिमला: बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का CM सुक्खू पर हमला, 'कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कद्र...'

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal Politic: बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का CM सुक्खू पर हमला, 'कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कद्र...'

Himachal Politic: बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का CM सुक्खू पर हमला, 'कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कद्र...'

Himachal Politic: बीजेपी सांसद हर्ष महाजन ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि सीएम कार्यकर्ताओं से मिलने से भागते हैं और जल्द ही कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 10:52 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. कांग्रेस के पूर्व नेता नीरज भारती द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर उठाए गए सवालों के बाद अब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा मुद्दा मिल गया है. राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने इस बहाने सीएम सुक्खू पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है और दावा किया है कि राज्य में जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है.

'कार्यकर्ताओं से मिलने के बजाय भाग जाते हैं CM'

शिमला में मीडिया से बात करते हुए हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री पर कार्यकर्ताओं की घोर अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं की बिल्कुल कद्र नहीं है. जब कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है, तो वह मिलने से भाग जाते हैं."

महाजन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जल्द ही पार्टी के अंदर इस्तीफों की झड़ी शुरू हो जाएगी. 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपना झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे.

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उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसी से मिलते तक नहीं हैं, और प्रदेश में 1 साल बाद बीजेपी की सरकार बनना तय है.

'जिला परिषद और BDC सदस्यों का किया अपमान'

बीते दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा जिला परिषद (ZP) और पंचायत समिति (BDC) को लेकर दिए गए बयान को हर्ष महाजन ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

"मुख्यमंत्री का यह कहना कि 'जिला परिषद और BDC सिर्फ एक दिन के होते हैं', सीधे तौर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है. कांग्रेस हमेशा से पंचायती राज चुनावों से भागती रही है, वे चाहते ही नहीं थे कि ये चुनाव हों."

महाजन ने कहा कि जब चुनाव हो गए हैं तो इसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और हर जगह बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही जीतकर आए हैं.

शपथ ग्रहण समारोह में परिजनों को रोकने पर भड़के

शिमला के बचत भवन में जिला परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों के परिजनों और समर्थकों को अंदर जाने से रोकने की घटना पर भी हर्ष महाजन ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीते हुए उम्मीदवारों के परिजनों को समारोह में जाने से रोका जाए. लेकिन यह सरकार बौखलाई हुई है."

महाजन ने दावा किया कि शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है. इस समय बीजेपी के 14 जिला परिषद सदस्य जीतकर आए हैं, इसलिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बीजेपी के ही बनेंगे.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 06 Jun 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Shimla News Harsh Mahajan HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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