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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशभूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल

भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल

हिमाचल के शिमला और चंबा में आज तड़के सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया है. फिलहाल किसी तरह की जान-माल के हानी की कोई खबर नहीं है. NCS ने इसको लेकर अपडेट जारी किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 26 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में बुधवार तड़के सुबह शिमला और चंबा में भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है. सबसे पहले  चंबा में सुबह 4:38 बजे 2.5 तीव्रता के भूकंप के  झटका महसूस किये गए. इसके बाद शिमला में  सुबह 5:46 बजे 4.0 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, शिमला में आये भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी, जो कि 31.387° उत्तरी अक्षांश और 77.787° पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया.

वहीं, चंबा में आये भूकंप का केंद्र धर्मशाला से करीब 63 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी.  भूकंप के जटकों से लोग डरे हुए हैं. फिलहाल भूकंप से इलाकों में किसी तरह के जान-माल की हानि की सूचना नहीं है. 

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में भी आज सुबह  5:28 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गए. इसकी तीव्रता 2.5 दर्ज की गई. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 26 Aug 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Earthqauke Chamba News Shimla News HImachal Pradesh News
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