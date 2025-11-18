हिमाचल में फिर भड़का संजौली मस्जिद विवाद, FIR के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे लोग

शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद एक बार फिर गरमाता जा रहा है. नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं सहित कुल 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद इन लोगों ने विरोधस्वरूप संजौली थाना के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दर्ज FIR वापस नहीं होगी, वे अनशन खत्म नहीं करेंगे.

स्थानीय महिलाओं ने मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध करते हुए नमाज पढ़ने जा रहे लोगों को रोका था. उनका कहना है कि अवैध निर्माण की वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति की आशंका है.

महिलाओं के विरोध के बाद पुलिस ने दो महिलाओं सहित 6 लोगों पर FIR दर्ज कर दी. ये सभी हिंदू संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं. प्रदर्शनकारी इसे गलत और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं.

‘बिना शिकायत SHO ने FIR दर्ज कर दी’

अनशनकारियों का आरोप है कि नमाज पढ़ने से रोकने की घटना में किसी भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की, फिर भी SHO ने अपने स्तर पर FIR दर्ज कर दी. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई दबाव में की गई है और यह एकतरफा है. अनशनकारियों में देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा भी शामिल हैं.

वे दावा कर रहे हैं कि अदालतें पहले ही इस मस्जिद को अवैध घोषित कर चुकी हैं और इसे तोड़ने के आदेश भी दे चुकी हैं, फिर भी न बिजली-पानी काटा गया और न ही कार्रवाई हुई. ऐसे में नमाज कैसे जारी है, यह भी बड़ा सवाल है.

संजौली मस्जिद विवाद की शुरुआत पिछले साल यानी 2024 में हुई थी. 29 अगस्त 2024 को मल्याणा में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें तेजधार हथियारों से एक व्यक्ति घायल हो गया था.

इस घटना के बाद 1 सितंबर 2024 को संजौली में मस्जिद के बाहर तनाव भड़क गया और हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. तभी से यह विवाद लगातार चर्चा में है और कई बार माहौल तनावपूर्ण हो चुका है.

अनशन पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले शुक्रवार तक FIR वापस नहीं हुई और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे. फिलहाल, प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है, जबकि थाने के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण है.