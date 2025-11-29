संजौली मस्जिद मामले में हिंदू संघर्ष समिति ने 12 दिन बाद खत्म किया अनशन, कहा- 'HC का सम्मान...'

संजौली में विवादित अवैध मस्जिद के मामले में संघर्षरत हिंदू संघर्ष समिति (HSS) ने लगातार 12 दिनों तक चला क्रमिक अनशन आज समाप्त कर दिया. हालांकि, अनशन समाप्त करने के बाद समिति ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन के साथ होने वाली बैठक का बहिष्कार किया और प्रशासन पर दूसरे पक्ष को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया.

प्रशासन पर भरोसा न होने का आरोप लगाते हुए हिंदू संघर्ष समिति ने आज तय बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया. समिति ने कहा कि अवैध मस्जिद मामले में प्रशासन द्वारा दूसरे पक्ष को संरक्षण दिया जा रहा है और बीते दिनों उठाए गए मुद्दों पर अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है.

प्रशासन से नाराज समिति के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताते हुए हिमाचल सरकार की शव यात्रा निकाली और उसे आग के हवाले कर दिया, साथ ही प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी.

वक्फ बोर्ड की याचिका के चलते अनशन खत्म

संघर्ष समिति के सदस्य विकास शर्मा और मदन थापटा ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए आज से अनशन वापस लिया गया है.

नमाज पर विवाद और FIR का आरोप

समिति ने आरोप लगाया कि जिस स्थल पर विवाद चल रहा है, वहां कल (बीते दिन) भी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस संरक्षण में नमाज अदा की गई, जबकि संघर्ष समिति लगातार ऐसी गतिविधियों को रोकने की मांग कर रही है. समिति का आरोप है कि इस विवादित स्थल पर बाहरी क्षेत्रों के लोग आकर नमाज अदा करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं.

समिति के विरोध करने पर संजौली पुलिस ने उलटा समिति के 6 सदस्यों पर FIR दर्ज कर दी, जिसके विरोध में समिति थाने के बाहर अनशन पर बैठी थी. सदस्यों ने सवाल किया कि जब कल खुलेआम नमाज अदा की गई, तो अब प्रशासन उस व्यक्ति पर FIR क्यों नहीं कर रहा है.

कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप

हिन्दू संघर्ष समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि संजौली मस्जिद को अदालत पहले ही अवैध घोषित कर चुकी है. कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया है. उन्होंने कहा कि अदालत ने अवैध ढांचा गिराने के आदेश दे रखे हैं, मगर इसे अब तक नहीं गिराया गया है.

समिति के सदस्य विकास थापटा ने इस स्थिति को 'प्रशासन की मनमानी' बताते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो वे जल्द ही पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे.