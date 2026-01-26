हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज 77वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली. इस अवसर पर आसमान से सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा की गई पुष्प वर्षा ने समारोह के आकर्षण को दोगुना कर दिया.

परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी (जेएंडके राइफल) ने किया. मार्च पास्ट में सेना की प्रथम जेएंडके राइफल, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल (SSB), पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस, गृह रक्षक, NSS और NCC सहित कुल 25 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया. परेड के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों की विकासात्मक झांकियों ने प्रदेश की प्रगति की झलक पेश की, जबकि सांस्कृतिक दलों ने लोक नृत्यों से समां बांध दिया.

देश की एकता और अखंडता का संदेश

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस भारत की एकता और अखंडता की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है. उन्होंने उन महान विभूतियों को याद किया जिनके कारण आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है.

नेताओं ने किया विकास और संविधान का जिक्र

समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक साथ नजर आए. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने देश के हर नागरिक को सशक्त बनाया है. आज हिमाचल और भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विकास की इस लंबी यात्रा में हर देशवासी का योगदान सराहनीय है. उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा का यह उत्सव हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है. इस अवसर पर रिज मैदान पर भारी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक इस गौरवशाली पल के साक्षी बने.