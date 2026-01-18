बीजेपी नेता रणधीर शर्मा का सुक्खू सरकार पर निशाना, बोले- 'हिमाचल में गुंडागर्दी बेलगाम'

बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह 'आउट ऑफ कंट्रोल' हो चुकी है और अब सरकारी अधिकारी भी अपनी ड्यूटी के दौरान सुरक्षित नहीं हैं.

रणधीर शर्मा ने मनाली विधानसभा क्षेत्र की राउगी पंचायत में हुई घटना का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी आदेश पर जमीन की निशानदेही करने पहुंचे पटवारी भोप सिंह और अन्य अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीडीसी (BDC) नग्गर के अध्यक्ष खेख राम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल अधिकारियों को धमकाया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की.

मुख्यमंत्री के गृहमंत्री होने पर उठाए सवाल

बीजेपी विधायक ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, "जब प्रदेश के गृहमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर कानून व्यवस्था की यह दुर्दशा किसकी जिम्मेदारी है? क्या सत्ता के संरक्षण में चुने हुए प्रतिनिधियों को गुंडागर्दी की खुली छूट दी गई है?" उन्होंने कहा कि घायल पटवारी का अस्पताल में भर्ती होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र डरा हुआ है.

'सत्ता का पद कानून से ऊपर नहीं'

रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज में अपराध, हिंसा और अवैध कब्जों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने सरकार से मांग की है कि आरोपी खेख राम के खिलाफ तत्काल कठोर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए. पीड़ित अधिकारियों को उचित सुरक्षा और न्याय प्रदान किया जाए. यह स्पष्ट किया जाए कि कोई भी राजनीतिक पद किसी को कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता.

आंदोलन की चेतावनी

बीजेपी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, तो पार्टी प्रदेशभर में सरकार की इस 'अराजकता' के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ेगी. रणधीर शर्मा ने कहा कि जनता अब सरकार से जवाब मांग रही है कि क्या हिमाचल में कानून का शासन बचेगा या कांग्रेस की सत्ता में इसी तरह गुंडागर्दी चलती रहेगी.