गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'देश को भ्रमित...', CEC विवाद में राहुल गांधी पर भड़के अनुराग ठाकुर

'देश को भ्रमित...', CEC विवाद में राहुल गांधी पर भड़के अनुराग ठाकुर

राहुल गांधी के CEC ज्ञानेश कुमार पर आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने आरोपों को निराधार बताया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में विस्तृत प्रेस नोट जारी किया गया है और उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है.

अनुराग ठाकुर ने कहा, "मुझे लगता है कि कल चुनाव आयोग की ओर से एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया गया और यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि राहुल गांधी जी और कुछ विपक्षी नेता देश को भ्रमित करना चाहते हैं. अपनी हार को निराधार आरोपों के पीछे छिपाना चाहते हैं. बिना तथ्यों के संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है."

रिलेटेड स्टोरी >>

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में मानसून से 3219 करोड़ का नुकसान, 369 लोगों की मौत
हिमाचल में मानसून से 3219 करोड़ का नुकसान, 369 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश
मंडीः 'हिमाचल को कर्ज के दलदल में...', BJP पर CM सुक्खू का बड़ा हमला
मंडीः 'हिमाचल को कर्ज के दलदल में...', BJP पर CM सुक्खू का बड़ा हमला
हिमाचल प्रदेश
'आयोग बीजेपी के...', EC पर भड़कीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल
'आयोग बीजेपी के...', EC पर भड़कीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल
हिमाचल प्रदेश
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर

हिमाचल में मानसून से 3219 करोड़ का नुकसान, 369 लोगों की मौत

मीडिया रिपोर्ट को लेकर भी उठाए सवाल

बीजेपी सांसद ने उस मीडिया रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, जिसका हवाला राहुल गांधी की ओर से दिया गया था. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में किसी संबंधित व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया गया और न ही दावों की पुष्टि की गई.

अनुराग ठाकुर ने कहा, "जिस मीडिया रिपोर्ट का वह हवाला देते हैं, उस मीडिया रिपोर्ट में न किसी से पूछा गया, न किसी का बयान है, न किसी का पक्ष रखा गया और न ही किसी बात की पुष्टि की गई है. निराधार बातों के आधार पर अगर आंदोलन की बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पीटने ही वाला है."

मंडीः 'हिमाचल को कर्ज के दलदल में...', BJP पर CM सुक्खू का बड़ा हमला

SIR को लेकर भी लगातार उठते रहे हैं सवाल

दरअसल, चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था. हाल के महीनों में बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं.

राहुल गांधी चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. वहीं, बीजेपी की ओर से इन आरोपों को खारिज किया जाता रहा है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Anurag Thakur RAHUL GANDHI HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में मानसून से 3219 करोड़ का नुकसान, 369 लोगों की मौत
हिमाचल में मानसून से 3219 करोड़ का नुकसान, 369 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश
मंडीः 'हिमाचल को कर्ज के दलदल में...', BJP पर CM सुक्खू का बड़ा हमला
मंडीः 'हिमाचल को कर्ज के दलदल में...', BJP पर CM सुक्खू का बड़ा हमला
हिमाचल प्रदेश
'आयोग बीजेपी के...', EC पर भड़कीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल
'आयोग बीजेपी के...', EC पर भड़कीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल
हिमाचल प्रदेश
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद, रिसर्च पर दिया जोर
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
पंजाब
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
विश्व
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
इंडिया
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
ट्रैवल
टूरिज्म पर भारी पड़ी आस्था, भारत में 48% Trips धार्मिक
टूरिज्म पर भारी पड़ी आस्था, भारत में 48% Trips धार्मिक
ऑटो
बारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली
बारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget