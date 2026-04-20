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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: शिमला में 27 अप्रैल से 2 मई तक रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, DM ने दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

Shimla News: शिमला में 27 अप्रैल से 2 मई तक रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, DM ने दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

President Droupadi Murmu Shimla Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई तक शिमला दौरे पर रहेंगी. वह 'दी रिट्रीट' में रुकेंगी. DM ने सड़क मरम्मत, सफाई और सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Apr 2026 08:32 PM (IST)
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई 2026 तक शिमला के अपने आधिकारिक दौरे पर आ रही हैं. इस 6 दिवसीय दौरे के दौरान वह शिमला स्थित ऐतिहासिक 'राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट' (The Retreat) में प्रवास करेंगी.

राष्ट्रपति के इस अहम दौरे को लेकर शिमला जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और सुरक्षा व व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

जिला दंडाधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा

राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर शिमला के जिला दंडाधिकारी (DM) अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग (PWD), नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. DM ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रपति के प्रवास से जुड़ी सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्तर पर कोई चूक या गलती न हो.

हेलिपैड से लेकर सड़कों तक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

बैठक के दौरान DM अनुपम कश्यप ने निम्नलिखित अहम निर्देश जारी किए:

  • हेलिपैड व्यवस्था: राष्ट्रपति के आगमन के लिए कल्याणी हेलिपैड के साथ-साथ अन्नाडेल हेलिपैड को भी लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार और सुरक्षित रखा जाए.
  • सड़क मरम्मत: लोक निर्माण विभाग (PWD) को हवाई अड्डे से लेकर 'दी रिट्रीट' तक जाने वाले मुख्य मार्ग को तुरंत दुरुस्त और गड्ढा-मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
  • साफ-सफाई व जलापूर्ति: नगर निगम शिमला को 'दी रिट्रीट' और उसके आसपास के पूरे इलाके में व्यापक सफाई अभियान चलाने को कहा गया है. वहीं, SJPNL को निर्देश दिए गए हैं कि प्रवास के दौरान निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए.

फायर ऑडिट और 24x7 मेडिकल टीम की तैनाती

सुरक्षा के मद्देनजर अग्निशमन विभाग को 'दी रिट्रीट' और आसपास के अन्य प्रमुख स्थानों का तत्काल 'फायर ऑडिट' (Fire Audit) करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके. इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान 24x7 डॉक्टरों की एक विशेष टीम और एंबुलेंस तैनात रखने को कहा गया है. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाने के सैंपल्स की निरंतर जांच करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Himachal News: मौत के मुंह से लौटा टैक्सी ड्राइवर, पहले रस्सी से गला दबाया, फिर लूट के बाद जंगल में फेंका

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 20 Apr 2026 08:32 PM (IST)
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