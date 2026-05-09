शिमला: प्रतिभा सिंह ने अपनी ही सरकार के इस फैसले पर जताई चिंता, CM सुक्खू से करेंगी बात

हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के एक अहम फैसले पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चिंता जाहिर की है. शिमला के ऐतिहासिक कमला नेहरू अस्पताल (KNH) को शिफ्ट किए जाने के विरोध के बीच, प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह जनहित और महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करेंगी.

यह बयान उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में आयोजित एक प्रदर्शनी में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिया.

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महिलाओं और नवजातों को होगी परेशानी

KNH को शिफ्ट किए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर हो रहे विरोध का संज्ञान लेते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह संस्थान वर्षों से महिलाओं और नवजात बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अगर इस अस्पताल को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रसूताओं (गर्भवती महिलाओं) और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता की भावनाओं और उनकी संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत की जाएगी, ताकि जनहित में उचित और सही फैसला लिया जा सके.

जिला परिषद चुनावों पर भी रखी बात

आगामी जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में बोलते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है. भाजपा द्वारा जिला परिषद चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है; लोग अपने सपनों और जनता की सेवा के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरते हैं. उन्होंने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए दावा किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ इन चुनावों में उतरेगी.

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों पर क्या बोलीं?

हाल ही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों और कांग्रेस के प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान चुनावी नतीजों, भविष्य की रणनीति और कमियों पर गंभीरता से विचार करेगा.

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