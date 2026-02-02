शिमला में प्रशासन ने कसा शिकंजा, इन 10 जगहों पर बैठक और प्रदर्शन पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है. प्रशासन की तरफ से राजधानी के 10 जगहों पर सार्वजनिक बैठक और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. इसके लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं. जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने सोमवार (2 फरवरी) यहां पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं.

इन जगहों पर लगाई रोक

इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा की 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला-कसुम्पटी रोड और छोटा शिमला चौक से लोक भवन से ओक ओवर तक किसी भी तरह के प्रदर्शन सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध लगाया है.

इसके अलावा छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटी सीढ़ियां और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर जाता है, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी कार्यालय से चौड़ा मैदान और उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक रोक लगा दी गई है.

किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

आदेश में इन सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है.

यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक व सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा. आदेशानुसार उपरोक्त सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी. आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय अपराध माना जायेगा.