हिमाचल पंचायत चुनाव: वोटल लिस्ट जारी करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 जनवरी तक होगी सार्वजनिक

हिमाचल पंचायत चुनाव: वोटल लिस्ट जारी करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 जनवरी तक होगी सार्वजनिक

Himachal Pradesh News: पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूचियों के प्रकाशन की समय-सीमा बढ़ा दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्तों को 30 जनवरी तक सूचियां सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Jan 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के प्रकाशन की समय-सीमा बढ़ा दी है. अब जिला उपायुक्तों को 30 जनवरी तक मतदाता सूचियों को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले यह समय-सीमा 28 जनवरी तय की गई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसे दो दिन और बढ़ा दिया गया है.

उपायुक्तों को जारी हुए नए निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सरकार को पत्र भेजा गया है. पत्र में साफ कहा गया है कि सभी जिलों के उपायुक्त तय समय-सीमा के भीतर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देकर सार्वजनिक करें. आयोग का मानना है कि इससे पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.

31 जनवरी को पूरा हो रहा पंचायतों का कार्यकाल

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है. ऐसे में चुनाव से पहले रोस्टर की स्थिति स्पष्ट करना जरूरी माना जा रहा है. इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने विभाग को पहले ही सूचित कर दिया है कि मतदाता सूची और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में किसी तरह की देरी न हो.

मतदाता सूची पहले से तैयार, सिर्फ सार्वजनिक करना बाकी

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुशील सिंह ठाकुर ने बताया कि मतदाता सूचियां पहले ही तैयार की जा चुकी हैं. इन्हें सिर्फ पब्लिक डोमेन में लाया जाना है. मतदाता सूची इस समय जिला उपायुक्तों के पास है. संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट से 30 अप्रैल से पहले सूचियों को लेकर स्थिति साफ हो सकती है.

56 लाख मतदाता, 3 करोड़ बैलेट पेपर छप चुके

विभाग की ओर से अब तक तैयार की गई मतदाता सूचियों के आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं. इसके अनुसार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 56 लाख है. पंचायत चुनाव को लेकर लगभग 3 करोड़ बैलेट पेपर की छपाई पहले ही की जा चुकी है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कमी न रह जाए.

पंचायत चुनाव के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में करीब 22 हजार मतदान बूथ बनाए जाएंगे. चुनाव में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. खासतौर पर स्कूल अध्यापकों की भूमिका अहम रहेगी. अनुमान है कि करीब 35 हजार कर्मचारी पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे.

28 फरवरी को हाईकोर्ट में देना है जवाब

राज्य निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को हाईकोर्ट में चुनाव की तैयारियों को लेकर जवाब देना है. ऐसे में आयोग चाहता है कि सभी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी हों और पंचायत चुनाव को लेकर कोई अड़चन न आए.

Published at : 28 Jan 2026 12:49 PM (IST)
Gandhinagar: 'जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी..', Amit Shah का बड़ा बयान | Avimukteshwaranand
India-EU FTA: BMW-Mercedes होंगी सस्ती? Import Tax में बड़ा कट | Paisa Live
Bangladesh की Textile Industry में गृहयुद्ध | India बनेगा Global Garment King? | Paisa Live
LIC Jeevan Anand Plan 915: आपकी ज़िंदगी का भरोसेमंद साथी | Paisa Live
Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Embed widget