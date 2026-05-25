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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशराज्यपाल से मिले BJP नेता जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल, पंचायत चुनावों पर सुक्खू सरकार को घेरा

राज्यपाल से मिले BJP नेता जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल, पंचायत चुनावों पर सुक्खू सरकार को घेरा

Himachal News: पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर सुक्खू सरकार पर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 May 2026 06:59 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है. राजधानी शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल शामिल रहे. बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.

राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद करवाए जा रहे हैं, जबकि सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हों.

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जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं और जनमत को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनावों में 25 में से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 22 नगर पंचायतों में से 12 में बीजेपी विजयी रही. इसी वजह से सरकार अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.

हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बढ़ी- जयराम ठाकुर 

जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के लिए सात दिन का नोटिस दिया जाता था, लेकिन अब समय सीमा से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया है. इससे अब जिला उपायुक्तों की मर्जी से चुनाव करवाए जा सकेंगे और बड़े स्तर पर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बढ़ गई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि आचार संहिता के बीच कैबिनेट बैठक बुलाकर सरकार ने ऐसे फैसले लिए, जिनका सीधा असर पंचायत चुनावों पर पड़ेगा. बीजेपी ने राज्यपाल से मांग की है कि सरकार से पूछा जाए कि आखिर इस तरह के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं. जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि चुने हुए पार्षदों को विजिलेंस केस बनाने की धमकियां दी जा रही हैं.

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए राज्यपाल से मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों में बदलाव कर नगर परिषद और पंचायत चुनावों को हाइजैक करने की कोशिश की जा रही है.

बिंदल ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के लिए जिला उपायुक्तों को अनलिमिटेड पावर दी जा रही है, जो जनमत की भावनाओं का अनादर है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है और जिला परिषद चुनावों में भी पार्टी की स्थिति कमजोर है. इसी कारण कांग्रेस अपनी नाक बचाने के लिए नियमों को तोड़-मरोड़ रही है.

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी सरकार को घेरा

इस दौरान जय राम ठाकुर ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है. साथ ही आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार ने डीजल पर 7 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की है और ऑर्फन एंड विडो सेस लगाने से कीमतें और बढ़ गई हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति को संभालने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं. बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की राजनीतिक दखलअंदाजी न हो.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 25 May 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur Sukhu Government HIMACHAL NEWS
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