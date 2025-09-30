हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: सेब और नाशपाती के लिए न्यूजीलैंड से होगा करार? CM सुक्खू बोले- सहभागिता पर कर रहे विचार

हिमाचल: सेब और नाशपाती के लिए न्यूजीलैंड से होगा करार? CM सुक्खू बोले- सहभागिता पर कर रहे विचार

Himachal News: न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने हिमाचल प्रदेश के CM और शिमला के मेयर से मुलाकात की. उन्होंने कृषि, पर्यटन और बागवानी में सहयोग की इच्छा जताई, जिससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Sep 2025 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने हिमाचल के मुख्यमंत्री के अलावा नगर निगम शिमला के मेयर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कृषि, पर्यटन, बागवानी आर्थिक औद्योगिक प्रगति में सहयोग को लेकर गहरी रुचि व्यक्त की. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं और बागवानी क्षेत्र, विशेष कर सेब और नाशपाती की खेती, में सहयोग से राज्य के बागवानों की आर्थिकी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

'सहयोग से बढ़ेगा उत्पादन'

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न्यूजीलैंड की उन्नत बागवानी विधियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और किसानों के प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकता है. इस सहयोग से उत्पादन बढ़ेगा, फसल उपरान्त प्रबंधन सुदृढ़ होगा और अन्तरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर हिमाचल के उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी.

'बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बल'

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ उच्च घनत्व बागवानी, बगीचे का प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, भंडारण और विपणन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में प्रदेश का मार्गदर्शन कर सकते हैं. इससे न केवल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि हिमाचल की बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा.

'नाशपाती की खेती में एक नए युग की करेगा शुरुआत'

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले अढ़ाई वर्षों से इसी दिशा में कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत से बागवानों को सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं. न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता के सहयोग से प्रदेश आधुनिक, सतत और जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाकर सेब और नाशपाती की खेती में एक नए युग की शुरुआत करेगा.

न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक जॉन राटा ने कहा कि न्यूजीलैंड हिमाचल के साथ कई क्षेत्रों में कार्य करने को तैयार है. जिसको लेकर सैद्धांतिक बातचीत हो चुकी है जल्द ही कुछ प्रोजेक्ट को फाइनल किया जाएगा. कृषि बागवानी और पर्यटन में विशेष सहयोग करने को न्यूजीलैंड तैयार है.

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 08:37 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोर्ट में फिर चलेगा मुकदमा? रिटायर्ड CJI चंद्रचूड़ के बयान पर मचा बवाल
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोर्ट में फिर चलेगा मुकदमा? रिटायर्ड CJI चंद्रचूड़ के बयान पर मचा बवाल
झारखंड
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
इंडिया
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
बॉलीवुड
जाह्नवी कपूर वर्सेस सान्या मल्होत्रा: कौन है ज्यादा अमीर? जानें एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
जाह्नवी कपूर वर्सेस सान्या मल्होत्रा: कौन है ज्यादा अमीर? जानें एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोर्ट में फिर चलेगा मुकदमा? रिटायर्ड CJI चंद्रचूड़ के बयान पर मचा बवाल
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोर्ट में फिर चलेगा मुकदमा? रिटायर्ड CJI चंद्रचूड़ के बयान पर मचा बवाल
झारखंड
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
कौन हैं IAS अविनाश कुमार, जो बनाए गए झारखंड के नए मुख्य सचिव
इंडिया
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें
बॉलीवुड
जाह्नवी कपूर वर्सेस सान्या मल्होत्रा: कौन है ज्यादा अमीर? जानें एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
जाह्नवी कपूर वर्सेस सान्या मल्होत्रा: कौन है ज्यादा अमीर? जानें एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ
क्रिकेट
अब इस बड़ी लीग में खेलते दिखेंगे दिनेश कार्तिक, बोले- इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना सपने के सच...
अब इस बड़ी लीग में खेलते दिखेंगे दिनेश कार्तिक, बोले- इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना सपने के सच...
ट्रेंडिंग
ऐसे होती है यूपी रोडवेज चलाने की ट्रेनिंग! वीडियो देख ड्राइवरों के लिए बढ़ जाएगी इज्जत
ऐसे होती है यूपी रोडवेज चलाने की ट्रेनिंग! वीडियो देख ड्राइवरों के लिए बढ़ जाएगी इज्जत
एग्रीकल्चर
घर में कैसे लगा सकते हैं इलायची का पौधा? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर में कैसे लगा सकते हैं इलायची का पौधा? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
रिलेशनशिप
Relationship Tips for Couples: पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget