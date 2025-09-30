हिमाचल: सेब और नाशपाती के लिए न्यूजीलैंड से होगा करार? CM सुक्खू बोले- सहभागिता पर कर रहे विचार

न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने हिमाचल के मुख्यमंत्री के अलावा नगर निगम शिमला के मेयर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कृषि, पर्यटन, बागवानी आर्थिक औद्योगिक प्रगति में सहयोग को लेकर गहरी रुचि व्यक्त की. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं और बागवानी क्षेत्र, विशेष कर सेब और नाशपाती की खेती, में सहयोग से राज्य के बागवानों की आर्थिकी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 30, 2025

'सहयोग से बढ़ेगा उत्पादन'

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न्यूजीलैंड की उन्नत बागवानी विधियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और किसानों के प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकता है. इस सहयोग से उत्पादन बढ़ेगा, फसल उपरान्त प्रबंधन सुदृढ़ होगा और अन्तरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर हिमाचल के उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी.

'बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बल'

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ उच्च घनत्व बागवानी, बगीचे का प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, भंडारण और विपणन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में प्रदेश का मार्गदर्शन कर सकते हैं. इससे न केवल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि हिमाचल की बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा.

'नाशपाती की खेती में एक नए युग की करेगा शुरुआत'

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले अढ़ाई वर्षों से इसी दिशा में कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत से बागवानों को सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं. न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता के सहयोग से प्रदेश आधुनिक, सतत और जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाकर सेब और नाशपाती की खेती में एक नए युग की शुरुआत करेगा.

न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक जॉन राटा ने कहा कि न्यूजीलैंड हिमाचल के साथ कई क्षेत्रों में कार्य करने को तैयार है. जिसको लेकर सैद्धांतिक बातचीत हो चुकी है जल्द ही कुछ प्रोजेक्ट को फाइनल किया जाएगा. कृषि बागवानी और पर्यटन में विशेष सहयोग करने को न्यूजीलैंड तैयार है.