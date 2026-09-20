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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकभी ली थी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग, अब बनीं HP की पहली महिला ट्रक ड्राइवर, कौन हैं नेहा ठाकुर?

कभी ली थी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग, अब बनीं HP की पहली महिला ट्रक ड्राइवर, कौन हैं नेहा ठाकुर?

नेहा ठाकुर का बचपन ट्रकों और लंबी यात्राओं के बीच बीता. उनके पिता पेशे से ट्रक चालक हैं और बचपन से ही नेहा को ट्रकों के प्रति विशेष लगाव था. पिता के संघर्ष और मेहनत ने उन्हें प्रेरित किया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 20 Sep 2026 06:30 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली नेहा ठाकुर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. पुरुष प्रधान माने जाने वाले ट्रक ड्राइविंग पेशे में कदम रखकर उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है. नेहा को हिमाचल प्रदेश की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने जुनून को करियर बनाकर समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती दी है.

नेहा का बचपन ट्रकों और लंबी यात्राओं के बीच बीता. उनके पिता पेशे से ट्रक चालक हैं और बचपन से ही नेहा को ट्रकों के प्रति विशेष लगाव था. पिता के संघर्ष और मेहनत ने उन्हें प्रेरित किया. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन उनका मन हमेशा पहाड़ी सड़कों और ट्रक ड्राइविंग की दुनिया की ओर खिंचता रहा.

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ट्रक चलाते हुए बनाई अलग पहचान

साल 2022 में नेहा ने ट्रक ड्राइवर बनने का फैसला किया. इस दौरान परिवार, खासकर उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया. उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने सपने को चुना और आज ट्रक चलाते हुए अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं.

डेली बनाती हैं वीडियो

सोशल मीडिया पर भी नेहा की अच्छी खासी लोकप्रियता है. वह अपने सफर, पहाड़ी रास्तों, ट्रक संचालन और दैनिक अनुभवों से जुड़े वीडियो साझा करती हैं. हाल ही में एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे पहाड़ी मार्ग पर ट्रक चलाने का उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसे लोगों ने खूब सराहा.

'सफलता के लिए जुनून जरूरी'

नेहा का कहना है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास जरूरी है. उनकी कहानी उन युवाओं, विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही है जो पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 20 Sep 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
HImachal Pradesh News
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