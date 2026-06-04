हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका! पार्टी उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, CM सुक्खू पर निशाना

Himachal News: हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका! पार्टी उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, CM सुक्खू पर निशाना

Himachal News: हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से नीरज भारती ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 04 Jun 2026 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नीरज भारती ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने इस्तीफे में राज्य सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक कामकाज को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है.

नीरज भारती कांगड़ा जिले के जवाली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं. वह प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे भी हैं. ऐसे में उनका इस्तीफा कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Himachal News: पंचायती राज चुनावों पर घमासान, मंत्री जगत नेगी बोले- 'विपक्ष जनता को गुमराह न करे'

मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर उठाए सवाल

अपने त्यागपत्र में नीरज भारती ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने लिखा कि सरकार के कामकाज ने उन कार्यकर्ताओं को निराश किया है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी के लिए लगातार संघर्ष किया.

भारती के अनुसार, पिछले 3 वर्षों में सरकार उन समर्पित और जुझारू कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई जिन्होंने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

नीरज भारती ने अपना दो पन्नों का इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को भेजा. इसके साथ ही उन्होंने इस पत्र को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी सार्वजनिक कर दिया. उन्होंने पत्र में साफ लिखा कि वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं.

कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप

अपने पत्र में भारती ने दावा किया कि पार्टी के लिए वर्षों तक संघर्ष करने वाले कई जमीनी कार्यकर्ता आज खुद को उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अपना समय, ऊर्जा और प्रतिष्ठा दांव पर लगाई, उन्हें वह सम्मान और महत्व नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी.

Himachal News: हिमाचल में तबादलों पर जारी रहेगा प्रतिबंध, सुक्खू सरकार का फैसला, दिए सख्त निर्देश

नीरज भारती के इस्तीफे को कांग्रेस संगठन के भीतर बढ़ती नाराजगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और संगठन में उठ रहे असंतोष को कैसे संभालता है.

और पढ़ें
Published at : 04 Jun 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
Neeraj Bharti HIMACHAL NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Himachal News: हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका! पार्टी उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, CM सुक्खू पर निशाना
हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका! पार्टी उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, CM सुक्खू पर निशाना
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: पंचायती राज चुनावों पर घमासान, मंत्री जगत नेगी बोले- 'विपक्ष जनता को गुमराह न करे'
हिमाचल: पंचायती राज चुनावों पर घमासान, मंत्री जगत नेगी बोले- 'विपक्ष जनता को गुमराह न करे'
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: हिमाचल में तबादलों पर जारी रहेगा प्रतिबंध, सुक्खू सरकार का फैसला, दिए सख्त निर्देश
हिमाचल में तबादलों पर जारी रहेगा प्रतिबंध, सुक्खू सरकार का फैसला, दिए सख्त निर्देश
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, 'बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, कभी भी...'
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, 'बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, कभी भी...'
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 'Vasudha' ने फिर मारी बाजी, इस हफ्ते भी नंबर 1 पर रहकर रचा इतिहास! #sbs
Bollywood News: सलमान की टीम के लीगल नोटिस पर 'काला हिरण' मेकर्स का पलटवार, विवाद ने पकड़ी रफ्तार (04.06.26)
स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
क्रिकेट
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
इंडिया
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
इंडिया
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
शिक्षा
Germany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget