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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशNEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नरेश चौहान ने साधा निशाना, मांगा इस्तीफा

NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नरेश चौहान ने साधा निशाना, मांगा इस्तीफा

Himachal News: नरेश चौहान ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 09 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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  • परीक्षा सुरक्षा हेतु वायुसेना की मदद लेना गंभीर कमजोरी दर्शाता.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में INDIA गठबंधन की हालिया बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई. इस बैठक में 25 राजनीतिक दलों ने भाग लिया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पांच बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया गया.

नरेश चौहान ने कहा कि NEET परीक्षा में करीब 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे. इन छात्रों और उनके परिवारों ने वर्षों तक कड़ी मेहनत और त्याग के साथ परीक्षा की तैयारी की, लेकिन बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा का प्रश्नपत्र बाजार में पहुंचना देश की परीक्षा प्रणाली की बड़ी विफलता है. 

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी शुरुआत से ही इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी. नैतिक आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि इससे देश में एक सकारात्मक संदेश जाएगा.

नरेश चौहान ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन में सामने आई खामियों ने देश की शिक्षा व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचाया है. यह चिंताजनक है कि परीक्षाओं के सुरक्षित संचालन के लिए अब वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद लेने की बात हो रही है.

व्यवस्था पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा, "सेना, वायुसेना और नौसेना का काम देश की सुरक्षा करना है. यदि परीक्षा पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए सशस्त्र बलों की सहायता लेनी पड़ रही है तो यह हमारी व्यवस्था की गंभीर कमजोरी को दर्शाता है."

चौहान ने कहा कि NEET पेपर लीक मामले से देशभर के लाखों छात्र और अभिभावक प्रभावित हुए हैं. उन्होंने दोहराया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए या केंद्र सरकार उन्हें पद से हटाए. 

 

 

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 09 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan NEET HImachal Pradesh News Naresh Chouhan
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