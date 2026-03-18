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बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिनेत्री सारा अली खान से मंदिर में पूजा करने के लिए हलफनामा जमा करने के मामले में मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है. कंगना ने एएनआई को दिए बयान में कहा कि “सब सनातनी हैं, यहां पर जो भी है सब सनातनी है, सनातन मतबल जिसका न आदि है न ही अंत, सारे धर्म 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो (सारा अली खान भी) भी सनातनी है, अब उन्हें सत्य लिखने में क्या घबराहट है.”

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अभिनेत्री सारा अली खान को धार्मिक स्थलों में दर्शन से पहले अपनी आस्था का शपथ पत्र देने की बात सामने आई है. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि गैर-हिंदू श्रद्धालुओं के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी. यह फैसला 17 मार्च को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया कि मंदिर में प्रवेश से पहले आस्था का प्रमाण देना होगा. यह नियम केवल आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि वीआईपी और सेलिब्रिटी पर भी समान रूप से लागू रहेगा.

#WATCH | " Sab sanatani hain...Yahan jo bhi hain sanatani hain...Wo bhi sanatani hai, so why fear in writing down the truth," says BJP MP Kangana Ranaut, on reports of Badrinath, Kedarnath Temple Committee Chairman asking actor Sara Ali Khan to submit an affidavit to offer… pic.twitter.com/Zz5V4bsnai — ANI (@ANI) March 18, 2026

क्या है मंदिर समिति का पक्ष?

समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सभी गैर-हिंदुओं को हिंदू धर्म में विश्वास का हलफनामा देना होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सारा अली खान अपनी आस्था व्यक्त करती हैं और दस्तावेज जमा करती हैं, तो उन्हें पूजा-अर्चना की अनुमति मिल जाएगी.

समिति के अनुसार यह नियम धार्मिक परंपराओं और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है. इससे पहले इस तरह की प्रक्रिया औपचारिक रूप से लागू नहीं थी, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की बात कही गई है.