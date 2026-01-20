मंडी: कैंसर पीड़ित पति और 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई महिला, घर लौटने से किया मना

हिमाचल प्रदेश खबर मंडी जिले के पधर क्षेत्र में कलयुगी पत्नी का रिश्तों को तिलांजलि देने वाला मामला सामने आया है. यहां कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे पति को छोड़कर महिला अपने प्रेमी संग फरार हो गई. परिवार ने पुलिस थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दी है.

मंडी के एक गांव में चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई. इस पर मायके वालों ने महिला की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई. पुलिस ने जब महिला को बरामद किया और थाने लेकर आई, तो माजरा कुछ और ही निकला.

पुलिस ने परिवार के लोगों को थाने बुलाया और इसी बीच प्रेमी को भी थाने बुलाया गया, लेकिन जब मायके वालों ने घर साथ चलने के लिए कहा, तो महिला ने साफ इनकार कर दिया. उसने कहा कि वह प्रेमी के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती है और घर नहीं लौटेगी. पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए और फिर महिला प्रेमी के साथ चली गई. चूंकि महिला बालिग है और उसने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है, इसलिए पुलिस उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकती थी.

सबसे छोटे बेटे को साथ ले गई

जानकारी के मुताबिक, महिला अपने सबसे छोटे बेटे को भी साथ ले गई है, क्योंकि वह बीमार रहता है. तीन अन्य बच्चों को उसने छोड़ दिया है. यह फैसला परिवार के लिए बेहद दुखद है. खासकर तीन बच्चों के लिए जिन्हें अपनी मां से अलग होना पड़ा है. महिला के जेठ ने बताया कि महिला का पति यानी उसके भाई को कैंसर है. अब बीमार पति और तीन छोटे बच्चों के पालन-पोषण का बोझ उसे ही उठाना पड़ रहा है.

जेठ ने कहा, "मेरे भाई कैंसर से लड़ रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया. अब तीन बच्चों की जिम्मेदारी हम पर आ गई है. यह बहुत कठिन समय है."

परिवार में दुख और निराशा

इस घटना से परिवार में गहरा दुख और निराशा का माहौल है. कैंसर से जूझ रहे पति के लिए यह समय और भी कठिन हो गया है. तीन बच्चे भी अपनी मां के इस फैसले से सदमे में हैं. परिवार के सदस्यों ने कहा कि महिला को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को प्राथमिकता दी.

महिला इच्छानुसार प्रेमी के साथ गई

फिलहाल, इच्छानुसार महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई है. कानूनी तौर पर चूंकि वह बालिग है और उसने स्वेच्छा से यह फैसला लिया है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती. हालांकि, परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे कानूनी सलाह लेंगे और देखेंगे कि बच्चों की कस्टडी और पति के अधिकारों को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

समाज में चर्चा का विषय

यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. लोग इस घटना पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग महिला के फैसले की निंदा कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के मामलों में बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और उनके हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए.