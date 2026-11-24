हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सात साल के सिख बच्चे के बाल काटने को लेकर पारिवारिक विवाद पुलिस तक पहुंच गया है. पोते के बाल काटे जाने से नाराज 72 वर्षीय दादा ने अपनी बहू के खिलाफ मंडी सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है. दादा का आरोप है कि बच्चे के बाल काटकर सिख धर्म की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इस धारा के तहत धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने से संबंधित अपराध का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: शिमला: रामपुर से BJP प्रत्याशी रहे कौल नेगी का SC प्रमाण पत्र रद्द, SDM का आदेश

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, बेदी फैन्सी हाउस, सेरी बाजार निवासी 72 वर्षीय महेंद्र सिंह बेदी ने 21 नवंबर को थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने बताया कि उनका 7 वर्षीय पोता मंडी के एक निजी स्कूल में पढ़ता है, आरोप है कि बच्चे की मां यानी शिकायतकर्ता की बहू ने जानबूझकर उसके बाल काट दिए. शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपी बहू के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

पुलिस ने शुरू की जांच

फिलहाल मामले से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटना के तथ्यों की जांच की जा रही है. सात साल के बच्चे के बाल काटने को लेकर शुरू हुआ यह पारिवारिक विवाद अब धार्मिक मान्यताओं और कानूनी पहलुओं से जुड़ गया है. पुलिस जांच के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

फिलहाल एसपी मंडी ने मामले की पुष्टि की है और कहा कि मामला पारिवारिक विवाद का है, ऐसे में इसपर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है. यह मामला अब मंडी के साथ पूरे हिमाचल में चर्चा का विषय बन चुका है.

यह भी पढ़ें: मंडीः सात समंदर पार से पहुंचा दूल्हा, पहाड़ की बेटी संग रचाई शादी