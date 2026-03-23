हिमाचल: नशे में धुत फौजी दादा ने पोते को मारी गोली, हालत गंभीर, गुस्साए परिजनों ने कर दी पिटाई

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशMandi News: नशे में धुत फौजी दादा ने पोते को मारी गोली, हालत गंभीर, गुस्साए परिजनों ने कर दी पिटाई

Mandi News: नशे में धुत फौजी दादा ने पोते को मारी गोली, हालत गंभीर, गुस्साए परिजनों ने कर दी पिटाई

Mandi News In Hindi: हिमाचल में एक सेवानिवृत्त फौजी बहादुर सिंह ने शराब के नशे में अपने 23 वर्षीय पोते उमेश को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी. उमेश गंभीर रूप से घायल है और PGI चंडीगढ़ में भर्ती है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 23 Mar 2026 12:33 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. लोहारा गांव में रविवार रात करीब 7:30 बजे एक रिटायर फौजी ने शराब के नशे में अपने ही 23 वर्षीय पोते पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी. पोता गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल PGI चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है.

शराब के नशे में बहादुर सिंह ने चलाई लाइसेंसी बंदूक

आरोपी की पहचान बहादुर सिंह के रूप में हुई है जो सेवानिवृत्त फौजी हैं और कथित तौर पर शराब के नशे में थे. परिवार के सदस्यों के साथ कहासुनी के दौरान वह इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया. गोली पहले पोते उमेश के हाथ में लगी और फिर पीठ यानी हिप के पास जा धंसी. मौके पर ही काफी खून बह गया और युवक गिर पड़ा. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की परिवार के साथ अक्सर कहासुनी होती रहती थी खासकर शराब के नशे में.

नेरचौक से AIIMS बिलासपुर और फिर PGI चंडीगढ़ रेफर

घायल उमेश को तुरंत नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जहां से नाजुक हालत देखते हुए उसे AIIMS बिलासपुर रेफर किया गया. डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे आगे PGI चंडीगढ़ भेज दिया जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और हालत चिंताजनक बनी हुई है.

 गुस्साए परिजनों ने आरोपी को पीटा, वह भी AIIMS में भर्ती

घटना के बाद परिवार में तनाव और बढ़ गया. गुस्साए परिजनों ने आरोपी बहादुर सिंह की जमकर पिटाई कर दी जिससे वह भी घायल हो गए. उन्हें भी उपचार के लिए AIIMS बिलासपुर में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 23 Mar 2026 12:33 PM (IST)
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